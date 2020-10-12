ФОТО: В городе прошел Фестиваль современных знаний (Горсовет)

Фестиваль современных знаний состоялся 9 октября в инновационном парке «Unit.City Kharkiv».
Мероприятие проводилось для активной молодежи города Харькова с целью развития у них навыков 21 века. Участники фестиваля узнали о составляющих навыка креативного мышления, методиках и практиках его развития. В частности, дизайнер, визуализатор в области архитектуры и автор курсов 3D-моделирования Артем Куприяненко выступил с темой «О креативности от практика индустрии», а креативный директор агентства «Старик» Евгений Савенко и соучредитель «Rozum Store» Владислав Бондаренко рассказали «Как выдавить из себя креатив: креативные подходы к решению вопросов».
«Креативное мышление - востребованный навык на рынке труда в 2020 году. Работодатель ценит и ищет сотрудников, которые мыслят оригинально и нестандартно, критически подходят к решению проблем и умеют выходить за стандартные границы», - отметили организаторы.
Мероприятие проведено управлением по делам семьи и молодежи Харьковского городского совета совместно с общественной организацией «Кластер неформального образования», которая анализирует мировые тренды по развитию личности, спрос знаний и навыков на местном рынке труда и интегрирует это в образовательные проекты партнеров.
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