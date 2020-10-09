09.10.2020 09:02

ФОТО: Игорь Терехов поздравил школу №53 с 35-летием (Горсовет)

Праздничное мероприятие по случаю 35-летия Харьковской общеобразовательной школы №53 прошло сегодня, 8 октября, в Доме культуры Основянского района.



// city.kharkov.ua

Коллектив школы, родителей и детей с юбилеем поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Лучшим педагогам он вручил Благодарности городского головы, а учащимся младших классов подарил интерактивную панель.

«Думаю, что 35 лет – этот тот возраст, когда хочется действовать, дерзать, творить будущее родного города. Каждая школа гордится своими учениками и выпускниками. За последние три года вашу школу окончили 11 золотых медалистов и двое серебряных. Это говорит о том, что в школе №53 учатся талантливые дети и работают прекрасные учителя. Мы гордимся вашими успехами. Поздравляем вас с праздником. Желаем школе процветания и успехов, детям - стать самодостаточными людьми, а родителям - чтобы дети их радовали. Низкий поклон преподавателям. Огромное спасибо за ваш титанический труд. С юбилеем!» - сказал Игорь Терехов.

Как отметила директор Департамента образования Ольга Деменко, школа №53 – самая большая в городе, в ней учится 1,5 тыс. детей. Но славится она не только этим. В школе работает сплоченный творческий коллектив, дети хорошо проявляют себя на различных олимпиадах, турнирах, спортивных состязаниях.

«Эта школа была построена вместе с микрорайоном в 1985-м году. В ней всегда царит дружественная атмосфера, работает творческий директор. Она - член городского совета руководителей учебных учреждений и уже 13 лет возглавляет школу. Искренне поздравляю коллектив с юбилеем! У него есть серьезные перспективы для развития, а у нас - планы на 2021 год по благоустройству территории и ремонту школы», - отметила Ольга Деменко.

В свою очередь директор школы №53 Яна Билаш рассказала, что учителя учебного учреждения постоянно участвуют в конкурсе «Учитель года» и побеждают. В разное время абсолютными победителями были учителя начальных классов, музыки, физики, биологии, физкультуры, которые передают свой опыт молодому поколению. Она также сообщила, что 11 нынешних педагогов раньше учились в этой школе. Сама директор работает в учебном учреждении с 1991 года. Сначала была учителем физики, информатики, затем заместителем директора, работала с учителями начальной школы.

«Наша гордость – наши креативные, умные, творческие и спортивные ученики. Они очень разносторонние и современные. Многие выпускники прошли школу лидера и стали успешными людьми. Мы хотим развиваться во всех направлениях и ставим перед собой высокие цели. Захотели и создали в нашей школе оркестр, еще у нас самый большой школьный хор. У нас работают замечательные учителя, которые зажигают своим творчеством и креативом детей. Вместе мы способны реализовать любые планы», - отметила директор.



По случаю юбилея школы в ДК Основянского района прошел праздничный концерт.