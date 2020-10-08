08.10.2020 16:41

В субботу - ученические турниры среди старшеклассников (Горсовет)

Городские ученические командные турниры среди учащихся 7-11-х классов состоятся 10 октября 2020 года на базе трех школ.



//city.kharkov.ua

Харьковские школьники будут соревноваться в таких науках: химия, экономика и информатика.

Так, турнир юных химиков для учащихся 7-11-х состоится в лицее №89 (ул. Деревянко, 14-а). На базе гимназии №46 имени М. В. Ломоносова (ул. Державинская, 4-а) состоятся соревнования по экономике среди учащихся 10-11-х классов, а в Харьковском национальном университете радиоэлектроники (пр. Науки, 14) померяются силами юные информатики 9-11-х классов.

По словам организаторов, главная цель турниров - поиск талантливых учащихся, создание благоприятных условий для реализации и развития их творческих способностей.

Начало турнира юных информатиков - в 9:00, юных химиков и экономистов - в 10:00.

Соревнования будут проведены с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Организатор турниров - Департамент образования Харьковского городского совета. Турниры проводятся в рамках реализации Комплексной программы развития образования Харькова на 2018-2022 гг.

Напомним, всего в Харькове проходит 11 городских ученических командных турниров для старшеклассников: юных физиков, химиков, математиков, информатиков, историков, правоведов, биологов, географов, экономистов, изобретателей и рационализаторов, журналистов. Членами жюри турниров являются студенты, преподаватели и научные сотрудники ведущих харьковских вузов.

По результатам участия во всеукраинских турнирах прошлого учебного года харьковские школьники получили 42 победы: 5 первых мест, 14 вторых и 23 третьих.ва (GIZ).