Главная Новости Образование В субботу - ученические турниры среди старшеклассников (Горсовет)
08.10.2020  16:41   

В субботу - ученические турниры среди старшеклассников (Горсовет)

Городские ученические командные турниры среди учащихся 7-11-х классов состоятся 10 октября 2020 года на базе трех школ.


//city.kharkov.ua
Харьковские школьники будут соревноваться в таких науках: химия, экономика и информатика.
 
Так, турнир юных химиков для учащихся 7-11-х состоится в лицее №89 (ул. Деревянко, 14-а). На базе гимназии №46 имени М. В. Ломоносова (ул. Державинская, 4-а) состоятся соревнования по экономике среди учащихся 10-11-х классов, а в Харьковском национальном университете радиоэлектроники (пр. Науки, 14) померяются силами юные информатики 9-11-х классов.
 
По словам организаторов, главная цель турниров - поиск талантливых учащихся, создание благоприятных условий для реализации и развития их творческих способностей.
 
Начало турнира юных информатиков - в 9:00, юных химиков и экономистов - в 10:00. 
 
Соревнования будут проведены с соблюдением всех противоэпидемических мер.
 
Организатор турниров - Департамент образования Харьковского городского совета. Турниры проводятся в рамках реализации Комплексной программы развития образования Харькова на 2018-2022 гг.
 
Напомним, всего в Харькове проходит 11 городских ученических командных турниров для старшеклассников: юных физиков, химиков, математиков, информатиков, историков, правоведов, биологов, географов, экономистов, изобретателей и рационализаторов, журналистов. Членами жюри турниров являются студенты, преподаватели и научные сотрудники ведущих харьковских вузов.
 
По результатам участия во всеукраинских турнирах прошлого учебного года харьковские школьники получили 42 победы: 5 первых мест, 14 вторых и 23 третьих.ва (GIZ).
Источник:   Горсовет
 Тэги:  ученические турниры, школьники, харьков, химия, экономика и информатика.
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.09 Образование В Первой столице приближается серия ученических турниров
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 