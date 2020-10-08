08.10.2020 15:49

Игорь Терехов принял участие в презентации энерго-инновационного хаба (Горсовет)

Презентация информационно-консультационно-учебного центра «Энерго-инновационный хаб» («EnInHub») состоялась сегодня, 8 октября 2020 года, в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.



//city.kharkov.ua

Как сообщил ректор вуза Владимир Бабаев, этот центр будет заниматься экспертизой энергоэффективных проектов, сертификацией зданий и инженерных систем, повышением квалификации специалистов по энергетическому аудиту и энергоменеджменту, а также станет площадкой для учебных и просветительских мероприятий в сфере энергоэффективности. В состав «EnInHub» входят специализированная лаборатория по энергетическому аудиту, 14 профильных лабораторий и центров, аудитория-трансформер и лекторий.

«Философия хаба заключается в синергии образования, науки, власти и бизнеса с целью создания среды энергоэффективного мышления и коммуникации, платформы для разработки и внедрения энергоэффективных проектов. Важно, что мы улучшили наши возможности по подготовке специалистов в сфере энергоэффективности в народном хозяйстве. Мы уже готовим энергоаудиторов, сотрудничаем со строительными компаниями по выдаче сертификатов и паспортов по энергоэффективности, и теперь эта работа будет выведена на новый уровень. Вместе мы построим энергоэффективный Харьков», - отметил Владимир Бабаев.

В свою очередь первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что открытие такого хаба является знаковым событием для Харькова.

«Энергоэффективность лежит в основе будущего современных городов, ведь рост стоимости энергоносителей был, есть и будет. Единственный путь экономить энергоресурсы - развивать сферу энергоэффективности. Мы тратим много средств на энергоносители, поэтому сама жизнь приучает нас считать деньги. Открытие такого хаба в Харькове - это суперсовременно, это шаг в будущее, в развитие города. У нас есть много направлений, где нужны энергоэффективные решения. Это, например, метрополитен, трамваи, троллейбусы, вся инженерная инфраструктура. И нам нужны специалисты, которые будут работать в этом направлении», - отметил Игорь Терехов.

Также первый вице-мэр пригласил студентов принять участие в проекте «Экополис ХТЗ», на базе которого реализуется другой крупный проект - по созданию «Украинской Кремниевой долины». Сразу после этого был подписан Меморандум о сотрудничестве между ХНУГХ им. А. Н. Бекетова и ООО «Экополис Харьков». Этот документ предусматривает сотрудничество в сфере энергоэффективности на базе «Энерго-инновационного хаба» с последующей реализацией проектов в технопарке «Экополис ХТЗ».

После презентации хаба гости ознакомились с возможностями специализированной лаборатории по энергетическому аудиту и энергоэффективным проектам, над которыми работают студенты.

Справка. «EnInHub» создан при поддержке Харьковского городского совета в рамках проекта «Реформы в сфере энергоэффективности в Украине» совместно с Немецким обществом международного сотрудничест