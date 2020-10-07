На Салтовке определились с лучшим профессиональным оратором (Управление образования Московского района)

Районный фестиваль ораторского искусства московского района позовлил юным харьковчанам посоревноваться на предмет манипулирования вниманием зрителей.
С целью выявления и поддержки лингвистически одаренных детей, воспитания чувства национального достоинства и патриотизма, по случаю Дня украинской письменности и языка 06.10.2020 года в онлайн-режиме состоялся районный этап фестиваля ораторского искусства.
Фествиаль посвященн 175-летию со дня рождения И.К. Карпенко-Карого и проводился по теме «Где и голосам быть, как не в народе, что вырастает на свободе, среди степи широкой! (И. Карпенко-Карого)»
В соревновании приняли участие ученики 10-11 классов учреждений общего среднего образования Московского района.
Ученики 26-х ЗЗСО направили в Управление образования видеоролики с конкурсными выступлениями.
По результатам жюри первое место заняла ученица 11-го класса ХООШ №31 Костов Анна, выступление которой рекомендовано к участию в областном этапе фестиваля ораторского искусства.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.
А еще в этот день в Оксфордский университет были приняты первые сто женщин, а мюзикл «Кошки» вышел в тираж.
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