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07.10.2020  13:23   

На Салтовке определились с лучшим профессиональным оратором (Управление образования Московского района)

Районный фестиваль ораторского искусства московского района позовлил юным харьковчанам посоревноваться на предмет манипулирования вниманием зрителей.


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С целью выявления и поддержки лингвистически одаренных детей, воспитания чувства национального достоинства и патриотизма, по случаю Дня украинской письменности и языка 06.10.2020 года в онлайн-режиме состоялся районный этап фестиваля ораторского искусства.

Фествиаль посвященн 175-летию со дня рождения И.К. Карпенко-Карого и проводился по теме «Где и голосам быть, как не в народе, что вырастает на свободе, среди степи широкой! (И. Карпенко-Карого)»

В соревновании приняли участие ученики 10-11 классов учреждений общего среднего образования Московского района. 

Ученики 26-х ЗЗСО направили в Управление образования видеоролики с конкурсными выступлениями. 

По результатам жюри первое место заняла ученица 11-го класса ХООШ №31 Костов Анна, выступление которой рекомендовано к участию в областном этапе фестиваля ораторского искусства.

Источник:   Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради
 Тэги:  оратор, школа, фестиваль, салтовка, харьков
 
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