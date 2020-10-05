Работники образования Харьковщины получили государственные премии Украины (ХОГА)

Указ №418/2020 о награждении подписал президент Украины.
Государственные премии Украины в области образования 2019 года присуждены:
- в номинации «Профессионально-техническое образование» - за работу «Интегрированная информационно-образовательная среда и реабилитационные мероприятия для обеспечения равного доступа к качественному образованию лиц с особыми образовательными потребностями»:
АВРУНИНУ Олегу Григорьевичу - заведующему кафедрой биомедицинской инженерии Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктору технических наук, профессору;
ГАЙДУК Нине Михайловне - кандидату педагогических наук;
НЕВЛЮДОВУ Игорю Шакировичу - заведующему кафедрой компьютерно-интегрированных технологий, автоматизации и мехатроники Харьковского национального университета радиоэлектроники, заслуженному деятелю науки и техники Украины, доктору технических наук, профессору;
САЛЕЕВОЙ Антонине Денисовне - директору Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности, заслуженному работнику социальной сферы Украины, кандидату технических наук, доценту;
СЕМЕНЦУ Валерию Васильевичу - ректору Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктору технических наук, профессору;
ФИЛИПЕНКО Александру Ивановичу - декану факультета автоматики и компьютеризированных технологий Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктору технических наук, профессору;
- в номинации «Высшее образование» - за работу «Педагогическая система высшего военного учебного заведения в контексте развития сектора безопасности и обороны Украины»:
МЕЛЬНИКУ Сергею Николаевичу - начальнику военно-юридического института Харьковского национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, заслуженному работнику образования Украины, кандидату юридических наук.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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