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05.10.2020  10:58   

Работники образования Харьковщины получили государственные премии Украины (ХОГА)

Указ №418/2020 о награждении подписал президент Украины.


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Государственные премии Украины в области образования 2019 года присуждены:

 - в номинации «Профессионально-техническое образование» - за работу «Интегрированная информационно-образовательная среда и реабилитационные мероприятия для обеспечения равного доступа к качественному образованию лиц с особыми образовательными потребностями»:

АВРУНИНУ Олегу Григорьевичу - заведующему кафедрой биомедицинской инженерии Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктору технических наук, профессору;

ГАЙДУК Нине Михайловне - кандидату педагогических наук;

НЕВЛЮДОВУ Игорю Шакировичу - заведующему кафедрой компьютерно-интегрированных технологий, автоматизации и мехатроники Харьковского национального университета радиоэлектроники, заслуженному деятелю науки и техники Украины, доктору технических наук, профессору;

САЛЕЕВОЙ Антонине Денисовне - директору Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности, заслуженному работнику социальной сферы Украины, кандидату технических наук, доценту;

СЕМЕНЦУ Валерию Васильевичу - ректору Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктору технических наук, профессору;

ФИЛИПЕНКО Александру Ивановичу - декану факультета автоматики и компьютеризированных технологий Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктору технических наук, профессору;

 - в номинации «Высшее образование» - за работу «Педагогическая система высшего военного учебного заведения в контексте развития сектора безопасности и обороны Украины»:

МЕЛЬНИКУ Сергею Николаевичу - начальнику военно-юридического института Харьковского национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, заслуженному работнику образования Украины, кандидату юридических наук.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  указ, награждение, харьков
 
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