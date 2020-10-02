Педагогов Киевского района поздравили с профессиональным праздником (Горсовет)

Прием работников образования Киевского района прошел 2 октября в Харьковском городском совете.
Педагогов, которые работают в школах и детских садах Киевского района, с наступающим праздником поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
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