02.10.2020 19:34

Педагогов Киевского района поздравили с профессиональным праздником (Горсовет)

Прием работников образования Киевского района прошел 2 октября в Харьковском городском совете.



://city.kharkov.ua

Педагогов, которые работают в школах и детских садах Киевского района, с наступающим праздником поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Учителя имеют колоссальное терпение. Спасибо вам за теплоту и заботу, которыми вы каждый день делитесь с нашими детьми. Именно вы закладываете тот фундамент, который делает из наших детей настоящих людей. Именно вы формируете будущее Харькова и нашей страны. Передаю вам наилучшие пожелания от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Желаю вам счастья, здоровья, мира, улыбок! Будем и дальше вместе работать на благо нашего родного города», - сказал Игорь Терехов.



За высокий профессионализм, плодотворный труд, весомый личный вклад в воспитание подрастающего поколения первый вице-мэр вручил лучшим педагогам Киевского района Благодарности городского головы и Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета.



По случаю праздника для педагогов выступили харьковские артисты.