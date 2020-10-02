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02.10.2020  19:34   

Педагогов Киевского района поздравили с профессиональным праздником (Горсовет)

Прием работников образования Киевского района прошел 2 октября в Харьковском городском совете.


://city.kharkov.ua

Педагогов, которые работают в школах и детских садах Киевского района, с наступающим праздником поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Учителя имеют колоссальное терпение. Спасибо вам за теплоту и заботу, которыми вы каждый день делитесь с нашими детьми. Именно вы закладываете тот фундамент, который делает из наших детей настоящих людей. Именно вы формируете будущее Харькова и нашей страны. Передаю вам наилучшие пожелания от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Желаю вам счастья, здоровья, мира, улыбок! Будем и дальше вместе работать на благо нашего родного города», - сказал Игорь Терехов.
 
За высокий профессионализм, плодотворный труд, весомый личный вклад в воспитание подрастающего поколения первый вице-мэр вручил лучшим педагогам Киевского района Благодарности городского головы и Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета.
 
По случаю праздника для педагогов выступили харьковские артисты.
 
 
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  педагог, харьков, вручение, грамота, горсовет
 
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