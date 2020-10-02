2 октября 2020 в Комитете по делам семьи, молодежи и спорта по Московскому району состоялось награждение победителей конкурса «Молодой человек года».
Финалистами районного этапа городского конкурса стали:
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
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