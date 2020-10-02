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02.10.2020  17:25   

Награждение победителей конкурса «Молодой человек года»

2 октября 2020 в Комитете по делам семьи, молодежи и спорта по Московскому району состоялось награждение победителей конкурса «Молодой человек года».


://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua

Финалистами районного этапа городского конкурса стали:

  • выпускник Харьковской гимназии № 23 Калашник Сергей Юрьевич,
  • ученица Харьковской гимназии № 43 Шамрай Александра Денисовна,
  • ученик Харьковской специализированной школы № 3 Стойловский Ростислав Юрьевич,
  • выпускница Харьковской общеобразовательной школы № 124 Степанец Елизавета Дмитриевна,
  • ученик Харьковской общеобразовательной школы № 140 Могила Роман Артурович,
  • ученица Харьковской общеобразовательной школы № 123 Божко Вероника Константиновна,
  • ученица Харьковской общеобразовательной школы № 139 Калашник Дарья Алексеевна.
Источник:   Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради
 Тэги:  награда, салтовка. харьков, конкус
 
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