02.10.2020 17:25

Награждение победителей конкурса «Молодой человек года»

2 октября 2020 в Комитете по делам семьи, молодежи и спорта по Московскому району состоялось награждение победителей конкурса «Молодой человек года».



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Финалистами районного этапа городского конкурса стали: