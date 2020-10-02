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02.10.2020  15:42   

Харьковская юракадемия попала в список вузов с риском обучения для студентов (ЗиБ)

74 Украинские высшие учебные заведения вошли в рейтинг по степени риска при осуществлении образовательной деятельности.


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Государственная служба качества образования опубликовала соответствующий перечень высших учебных заведений, сообщает «Закон и Бизнес» .

Как отметили в Госслужбе, распределение высших учебных заведений по степеням риска осуществляется во исполнение требований постановления Кабинета Министров от 21 ноября 2018  №982  и имеет целью обеспечить оптимальное перераспределение внимания Государственной службы качества образования менее рисковых субъектов на более рисковые.

«Оценка степени риска университета осуществляется по нескольким критериям - численностью соискателей образования за последние три года, количеством научно-педагогических работников, по состоянию публикации на сайте определенных законодательством документов и информации, количеством нарушений требований законодательства в сфере высшего образования», - сообщили в Госслужбе. Также учитывают наличие структурных подразделений, наличие иностранных студентов и доля аккредитованных специальностей и

образовательных программ.

В случае возникновения негативной динамики деятельности заведения происходит изменение его степени риска в сфере (например, незначительного на средний или даже высокий). .

В перечень с высокой степенью риска попали такие юридические вузы:

Национальный университет «Одесская юридическая академия» - на 38 месте;

Киевский университет права Национальной академии наук Украины - на 43 месте;

Национальный юридический университет Имени Ярослава Мудрого - на 68 месте;

Киевский университет туризма, экономики и права - на 71 месте.

В общем, Госслужба оценила 307 высших учебных заведений Украины. С которых 74 (24%) отнесена к высокой степени риска, 213 (69%) - среднего, 20 (7%) - незначительной степени риска. 

Отмечается, что оценка степени риска учреждения высшего образования непосредственно влияет на периодичность плановых проверок, осуществляет Государственная служба качества образования. 

Университеты с высокой степенью риска проверяются один раз в два года, средней степенью риска - не чаще одного раза в три года, незначительной степенью - не чаще одного раза в пять лет.

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  академия, юридическая, харьков, проверки, риск
 
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