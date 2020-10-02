Харьковская юракадемия попала в список вузов с риском обучения для студентов (ЗиБ)

74 Украинские высшие учебные заведения вошли в рейтинг по степени риска при осуществлении образовательной деятельности.
Государственная служба качества образования опубликовала соответствующий перечень высших учебных заведений, сообщает «Закон и Бизнес» .
Как отметили в Госслужбе, распределение высших учебных заведений по степеням риска осуществляется во исполнение требований постановления Кабинета Министров от 21 ноября 2018 №982 и имеет целью обеспечить оптимальное перераспределение внимания Государственной службы качества образования менее рисковых субъектов на более рисковые.
«Оценка степени риска университета осуществляется по нескольким критериям - численностью соискателей образования за последние три года, количеством научно-педагогических работников, по состоянию публикации на сайте определенных законодательством документов и информации, количеством нарушений требований законодательства в сфере высшего образования», - сообщили в Госслужбе. Также учитывают наличие структурных подразделений, наличие иностранных студентов и доля аккредитованных специальностей и
образовательных программ.
В случае возникновения негативной динамики деятельности заведения происходит изменение его степени риска в сфере (например, незначительного на средний или даже высокий). .
В перечень с высокой степенью риска попали такие юридические вузы:
Национальный университет «Одесская юридическая академия» - на 38 месте;
Киевский университет права Национальной академии наук Украины - на 43 месте;
Национальный юридический университет Имени Ярослава Мудрого - на 68 месте;
Киевский университет туризма, экономики и права - на 71 месте.
В общем, Госслужба оценила 307 высших учебных заведений Украины. С которых 74 (24%) отнесена к высокой степени риска, 213 (69%) - среднего, 20 (7%) - незначительной степени риска.
Отмечается, что оценка степени риска учреждения высшего образования непосредственно влияет на периодичность плановых проверок, осуществляет Государственная служба качества образования.
Университеты с высокой степенью риска проверяются один раз в два года, средней степенью риска - не чаще одного раза в три года, незначительной степенью - не чаще одного раза в пять лет.
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
влажность:
давление:
ветер: