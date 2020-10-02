Харьковская юракадемия попала в список вузов с риском обучения для студентов (ЗиБ)

Государственная служба качества образования опубликовала соответствующий перечень высших учебных заведений, сообщает «Закон и Бизнес» .

Как отметили в Госслужбе, распределение высших учебных заведений по степеням риска осуществляется во исполнение требований постановления Кабинета Министров от 21 ноября 2018 №982 и имеет целью обеспечить оптимальное перераспределение внимания Государственной службы качества образования менее рисковых субъектов на более рисковые.

«Оценка степени риска университета осуществляется по нескольким критериям - численностью соискателей образования за последние три года, количеством научно-педагогических работников, по состоянию публикации на сайте определенных законодательством документов и информации, количеством нарушений требований законодательства в сфере высшего образования», - сообщили в Госслужбе. Также учитывают наличие структурных подразделений, наличие иностранных студентов и доля аккредитованных специальностей и