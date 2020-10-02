Вопрос с обучением дочери погибшего в авиакатастрофе капитана был решен в начале недели (Горсовет)

Вопрос с обучением дочери погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом капитана был решен в Харькове еще в понедельник, 28 сентября.
Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, девочка учится во втором классе харьковской школы №102 по месту жительства.
Она отметила, что выяснением обстоятельств занимается комиссия в составе представителей Департамента образования городского совета и Харьковской областной государственной администрации. На время работы комиссии директор гимназии №178, к которому сначала обратилась вдова и получила отказ, отстранен от выполнения обязанностей.
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
влажность:
давление:
ветер: