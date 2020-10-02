02.10.2020 14:21

Вопрос с обучением дочери погибшего в авиакатастрофе капитана был решен в начале недели (Горсовет)

Вопрос с обучением дочери погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом капитана был решен в Харькове еще в понедельник, 28 сентября.



://city.kharkov.ua

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, девочка учится во втором классе харьковской школы №102 по месту жительства.



Она отметила, что выяснением обстоятельств занимается комиссия в составе представителей Департамента образования городского совета и Харьковской областной государственной администрации. На время работы комиссии директор гимназии №178, к которому сначала обратилась вдова и получила отказ, отстранен от выполнения обязанностей.