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02.10.2020  14:21   

Вопрос с обучением дочери погибшего в авиакатастрофе капитана был решен в начале недели (Горсовет)

Вопрос с обучением дочери погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом капитана был решен в Харькове еще в понедельник, 28 сентября.


://city.kharkov.ua

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, девочка учится во втором классе харьковской школы №102 по месту жительства.

Она отметила, что выяснением обстоятельств занимается комиссия в составе представителей Департамента образования городского совета  и Харьковской областной государственной администрации. На время работы комиссии директор гимназии №178, к которому сначала обратилась вдова и получила отказ, отстранен от выполнения обязанностей. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  катастрофа, самолет, харьков, вдова, обучение
 
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