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01.10.2020  19:19   

Игорь Терехов поздравил с профессиональным праздником педагогов Немышлянского района (Горсовет)

Торжества, посвященные Дню работников образования, состоялись сегодня, 1 октября 2020 года, в Харьковском городском дворце детского и юношеского творчества.


//city.kharkov.ua
На мероприятие были приглашены педагоги Немышлянского района.
 
С наступающим праздником их поздравил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.
 
«Вы люди, которые дарят нам будущее, которые достойны того, чтобы каждый из нас сказал вам спасибо - за те знания, которые вы нам передаете, за то, что учите наших детей. Вы проявляете очень много терпения и вкладываете в своих учеников частичку души, и это, нужно признать, не каждому дано. Выражаю вам слова благодарности за ваш нелегкий труд. Спасибо за все, что вы делаете для наших детей, для города, для будущего нашей страны», - отметил Игорь Терехов.
 
Лучшим учителям Немышлянского района первый вице-мэр вручил Благодарности городского головы и Почетные грамоты исполкома Харьковского городского совета.
 
Отметим, что в Немышлянском районе работают более 1350 педагогов, которые учат 18,6 тыс. детей.
 
Справка. День работников образования отмечается на Украине в первое воскресенье октября согласно Указу Президента от 11 сентября 1994 года.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день учителя
 
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