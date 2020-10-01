01.10.2020 15:51

Игорь Терехов поздравил учителей Холодногорского и Новобаварского районов с наступающим праздником (Горсовет)

Прием работников образования Холодногорского и Новобаварского районов прошел 1 октября в Харьковском городском совете.



://city.kharkov.ua

С наступающим Днем учителя педагогов поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что работники образования Новобаварского и Холодногорского районов всегда ставят перед собой амбициозные цели и с готовностью принимаются за сложные проекты.

«День учителя – особый и личный праздник, потому что каждый из нас в эти дни вспоминает любимого учителя. Спасибо вам за знания, которые формируют будущее наших детей, и колоссальное терпение. Мы знаем, как бывает тяжело со своими детьми, а вы управляетесь с целыми классами. Без вас, вашей самоотдачи невозможно вырастить умное и целеустремленное молодое поколение. Поэтому без учителей у нашего города и страны нет будущего. Передаю вам наилучшие пожелания от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Желаю семейного счастья, здоровья, успехов и мирного неба!» - сказал первый вице-мэр.

Он вручил лучшим педагогам районов Благодарности городского головы и Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета.

От имени учителей на приеме выступила директор Харьковской гимназии №152 Людмила Луценко, которая поздравила коллег и пожелала им новых достижений.

«Мы счастливы, потому что работаем по призванию, живем в прекрасном городе - флагмане педагогической науки, городе достижений и открытий. Частичка нашего труда преумножает успехи Харькова. Мы воспитали не одно поколение харьковчан, которые любят родной город и добиваются высот, ведь не даром нас называют инженерами человеческих душ», - отметила Людмила Луценко.

В честь праздника для учителей выступили харьковские артисты.



Отметим, педагоги школ Новобаварского района подготовили 22 победителя областного этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук и заняли первое рейтинговое место среди 9-ти районов города. Школа №162 по результатам подготовки учащихся к ВНО заняла шестое место в рейтинге школ Харькова и 63-е - в топ-200 школ Украины.



Педагоги Холодногорского района подготовили лауреатов различных интеллектуальных турниров и конкурсов. В том числе победителей городского конкурса «Ученик года – 2020» в номинациях «Интеллектуал года» (Полина Берест, ученица школы №126), «Спортсмен года» (Денис Иващенко, ученик школы №126), «Творческая личность» (Мария Филиппова, ученица школы №18). Учитель химии гимназии №13 Ольга Фесенко победила в городском конкурсе «Учитель года – 2020». Кроме того, выпускница гимназии №152 Елизавета Коденко получила 200-балльный результат по ВНО по биологии. Также ученические команды района заняли призовые места на Всеукраинскому турнире юных правоведов и на Всеукраинском турнире юных изобретателей и рационализаторов.