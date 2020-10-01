01.10.2020 15:16

Лучшим педагогам Харькова вручили грамоты городского совета (Горсовет)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 1 октября вручил награды лучшим учителям города.



://city.kharkov.ua

Праздничный прием по случаю Дня работников образования прошел в Харьковском городском совете. В нем приняли участие руководители ведущих учреждений образования города, педагоги и представители родительской общественности.



Первый вице-мэр отметил, что каждый из присутствующих внес огромный вклад в развитие образования города, воспитал победителей интеллектуальных турниров, лучших учеников по результатам ВНО, демонстрирует современные методы образования, а главное - любит своих учеников и заботится о них.



«Здесь собралась элита образования Харькова, наши любимые учителя, родители, специалисты, участвующие в организации учебного процесса. Вы отдаете все силы, чтобы воспитать наших детей, поделиться с ними своими знаниями и жизненным опытом. Ваш труд - бесценный для каждого человека, поэтому предстоящий праздник касается всех нас. Самые искренние и добрые пожелания передаю вам от городского головы Геннадия Кернеса. Мирного неба, счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов!» - сказал Игорь Терехов.



Первый заместитель городского головы вручил Почетные грамоты Харьковского городского совета директору Харьковского физико-математического лицея №27 Юлии Еременко, директору Харьковского лицея №89 Светлане Кириченко и советнику ректора Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды Ивану Прокопенко.



Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета получили коллективы гимназий №82 и 144, которые входят в 20 лучших школ города по результатам ВНО. Кроме того, лучших учителей отметили Благодарностями городского головы.



Также педагогов поздравили дети. В честь праздника они подготовили небольшой концерт.



Как отметила после церемонии награждения директор физико-математического лицея №27 Юлия Еременко, в этом году учреждение окончили шесть учеников с 200 балльными результатами по ВНО. По ее словам, дети демонстрируют хорошие результаты не только по профильным, но и по остальным предметам.



«Мы работаем с одаренными детьми, а если человек одарен, то он одарен во всем. Мы очень благодарны за поддержку городу. У нас есть все, в чем нуждаемся, начиная от современных компьютеров и заканчивая энергосберегающими технологиями. У нас выдающийся педагогический коллектив - восемь заслуженных учителей, кандидаты наук, мастера своего дела. Благодарны родителям за их надежный тыл и верим, что наши дети - будущая элита Украины. Они прославят наш город далеко за пределами страны. Поэтому искренне желаю им достичь успехов», - сказала Юлия Еременко.



Напомним, что традиционно День работников образования отмечается в Украине в первое воскресенье октября.