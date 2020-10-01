01.10.2020 12:51

Харьковский третьекласник выборол 3 место на юбилейном международном конкурсе по украинскому языку (МОН Украины)

30 сентября 2020 года, в Национальном заповеднике «София Киевская» приветствовали победителей и призеров ХХ Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика.



://mon.gov.ua

Максима Базилевского, ученика 3 класса 162 школы Харькова, ставшего обладателем 3 места ХХ Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика, вместе с победителями и призерми в ближайшие дни наградят премиями меценатов, дипломами и ценными подарками. Исполнительная дирекция Лиги украинских меценатов разошлет денежные премии победителям и призерам в разных уголках Украины.

В торжествах приняли участие представители Министерства образования и науки Украины, Института украинского языка Национальной академии наук Украины, Международного благотворительного фонда «Лига украинских меценатов», педагогической общественности, общественные активисты и художники.

Заместитель Министра образования и науки Украины Артур Селецкий поздравил победителей и поблагодарил педагогов, которые присоединились к языкового марафона: подготовили участников, работали в жюри различных этапов конкурса. Он отметил, что их профессионализм, ответственность и любовь к детям помогли воспитанникам успешно пройти все испытания конкурса и показать хорошие результаты.

Напомним, конкурс проходил в четыре этапа: школьный, районный, областной, итоговый. Он объединил учащихся 3-11 классов учреждений общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, студентов учреждений профессионального перед высшими образования и студентов учреждений высшего образования. В итоговом этапе конкурса, который состоялся 29 февраля 2020, приняло участие около 1000 учащихся и студентов.

Имена победителей конкурса утвержден приказом МОН от 10.09.2020 № 1123 «О результатах XХ Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика».

Кроме морального удовлетворения от победы, 14 лучших знатоков родного слова в течение года будут получать стипендию Президента Украины. Соответствующий приказ 23 сентября подписал т. В. о. Министра образования и науки Сергей Шкарлет. Стипендии будут выплачиваться с 1 сентября 2020 до 1 сентября 2021 года.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 № 1047 «О размерах стипендий в государственных и коммунальных учебных заведениях, научных учреждениях» размер стипендий составляет: