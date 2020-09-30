30.09.2020 15:25

Новая украинская школа: утвержден стандарт для харьковских школьников 5-х - 9-х классов (КМУ)

Кабинет Министров утвердил Государственный стандарт базового среднего образования.



://osvita.ua/school

Соответствующее решение принято на заседании правительства 30 сентября.

В правительстве отмечают, что разработка и утверждение Концепции НУШ вызвало необходимость обновления государственных стандартов общего образования. Для начального уровня полного общего среднего образования разработан и утвержден Государственный стандарт начального образования.

«Государственный стандарт базового среднего образования, который будет определять обязательные результаты обучения получателей образования в соответствии с принципами Концепции НУШ, будет применен для получателей базового среднего образования, начиная с 2022 года», - сообщают в Кабинете Министров.

По новому стандарту начнут обучение те ученики, которые сейчас являются третьеклассниками Новой украинской школы.

В Кабмине ожидают, что новый стандарт будет способствовать внедрению обучения, направленного на формирование ключевых компетентностей и умений, необходимых для успешной социализации и дальнейшего получения образования.

Также стандарт уточняет принципы преподавания, виды оценивания, необходимый объем материала и вариативность в распределении учебной нагрузки.

Ключевые компетентности, предусмотренные Государственным стандартом

В стандарте подчеркивается компетентностный подход к обучению. В частности, предусмотрено развитие таких ключевых компетентностей:

свободное владение государственным языком;

способность общаться на родном (при отличии от государственного) и иностранных языках;

математическая компетентность;

компетентности в области естественных наук, техники и технологий;

инновационность;

экологическая компетентность;

информационно-коммуникационная компетентность;

обучение в течение жизни;

гражданские и социальные компетентности, связанные с идеями демократии, справедливости, равенства, прав человека, благополучия и здорового образа жизни, с осознанием равных прав и возможностей;

культурная компетентность;

предприимчивость и финансовая грамотность.

Сквозные умения получателей образования

Для всех ключевых компетентностей определены умения, которые являются сквозными. Это, в частности, чтение с пониманием, умение выражать собственное мнение устно и письменно, критическое и системное мышление, способность логически обосновывать позицию, творчество, инициативность, умение конструктивно управлять эмоциями, оценивание рисков, решение проблем, способность сотрудничать с другими людьми.

Предметные области

Ключевые компетентности и сквозные умения будут развивать в пределах девяти предметных областей: культурно-литературная, математическая, естественная, технологическая, информатическая, социальная и здоровьесберегающая, гражданская и историческая, художественная, физкультурная.

Для каждой предметной области определены ее цели, компетентностный потенциал, то есть способность отрасли формировать все ключевые компетентности, требования к результатам обучения и количество часов по циклам обучения (5-й - 6-й и 7-й - 9-й классы).

В стандарте не определены конкретные учебные предметы для каждой отрасли, зато к нему подан базовый учебный план, на основании которого будут разрабатываться типовые учебные планы, содержащие ориентировочный перечень предметов. Кроме того, упомянута возможность преподавания интегрированных курсов, которые могут объединять результаты обучения нескольких отраслей, одной отрасли или отдельных составляющих отрасли.