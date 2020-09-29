Главная Новости Образование Салтовские первоклашки получили новую мебель за счет средств горсовета (Администрация Московского района ХГС)
29.09.2020  15:25   

Салтовские первоклашки получили новую мебель за счет средств горсовета (Администрация Московского района ХГС)

В течение недели в учреждения общего среднего образования Московского района были завезены школьная мебель для учащихся 1-х классов, приобретенные на средства государственной субвенции и местного бюджета.


://facebook.com

Школьная мебель удобные и адаптированные к росту детей, имеют покрытие поверхностей светлым оттенком теплого цвета, соответствуют требованиям эргономичности и обеспечивают безопасность при эксплуатации.

Источник:   Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради
 Тэги:  мебель, харьков, школа, клас, горсовет
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.05 Криминал и происшествия Индустриальный район: пожарные только к утру 7 мая ликвидировали пожар в складском помещении (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 