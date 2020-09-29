29.09.2020 15:25

Салтовские первоклашки получили новую мебель за счет средств горсовета (Администрация Московского района ХГС)

В течение недели в учреждения общего среднего образования Московского района были завезены школьная мебель для учащихся 1-х классов, приобретенные на средства государственной субвенции и местного бюджета.



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Школьная мебель удобные и адаптированные к росту детей, имеют покрытие поверхностей светлым оттенком теплого цвета, соответствуют требованиям эргономичности и обеспечивают безопасность при эксплуатации.