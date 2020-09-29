29.09.2020 13:23

Опубликован проект условий проведения ДПА в 2021 году (МОН)

МОН определен перечень предметов, по которым в этом учебном году будут сдавать школьные экзамены ученики 4-х, 9-х и 11-х классов



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Министерством образования и науки разработан проект приказа, определяющий условия проведения государственной итоговой аттестации школьников, получающих начальное, базовое и полное среднее образование в 2020/21 учебном году.

Соответствующий проект документа вынесен для общественного обсуждения, которое продлится до 12 октября.

В частности, проектом приказа определен перечень предметов, по которым в этом учебном году будут сдавать школьные экзамены ученики 4-х, 9-х и 11-х классов, а также форма проведения государственной аттестации.

Как и в предыдущие годы, ученики 4-х и 9-х классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию письменно в своих школах.

ДПА выпускников школ традиционно пройдет в форме внешнего независимого оценивания.

ДПА учеников 4-х классов в 2020/21 учебном году (перечень предметов)

Государственная итоговая аттестация учеников, которые завершают получение начального образования, проводится в учебном заведении в письменной форме.

1. Украинский язык (оценивание результатов по украинскому языку и чтению).

2. Математика.

3. Язык национального меньшинства или язык коренного народа (в классах с обучением или изучением языка национального меньшинства или коренного народа на основании заявления одного из родителей или законных представителей по решению педагогического совета учебного заведения, утвержденному приказом руководителя учреждения образования).

ДПА учеников 9-х классов в 2020/21 учебном году (перечень предметов)

Государственная итоговая аттестация учеников, которые завершают получение базового образования, проводится в учебном заведении в письменной форме.

1. Украинский язык.

2. Математика.

3. Один из учебных предметов из списка (по решению педагогического совета учебного заведения, утвержденному приказом руководителя учреждения образования):

1) биология, всемирная история, география, зарубежная литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык в соответствии с образовательной программой учебного заведения), информатика, история Украины, основы правоведения, украинская литература, физика, химия - для учеников классов с украинским языком обучения, в которых изучается язык национального меньшинства или коренного народа;

2) биология, всемирная история, география, литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык в соответствии с образовательной программой учебного заведения), информатика, интегрированный курс «Литература», история Украины, язык национального меньшинства, язык коренного народа, основы правоведения, украинская литература, физика, химия - для учеников классов с обучением или изучением языка национального меньшинства.

ДПА учеников 11-х классов в 2020/21 учебном году (перечень предметов)

Государственная итоговая аттестация учеников, которые завершают получение полного общего среднего образования (профильного среднего образования), проводится в форме внешнего независимого оценивания.

1. Украинский язык.

2. Математика.

3. История Украины или иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык*) (по выбору получателя образования**).

4. Один из учебных предметов из списка: история Украины, иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык*), биология, география, физика, химия (по выбору получателя образования***).

5. Язык национального меньшинства или коренного народа****.

* В соответствии с образовательной программой учебного заведения.

** Получатели образования, которые для прохождения государственной итоговой аттестации выбрали третьим учебным предметом историю Украины, могут выбрать четвертым учебным предметом иностранный язык и наоборот. Получатели образования, которые выбрали третьим учебным предметом один из иностранных языков, могут выбрать четвертым учебным предметом другой иностранный язык.

*** Получатели образования, которые в соответствии с образовательной программой учебного заведения изучали учебный предмет «Математика», могут выбрать один из таких учебных предметов: биология, география, физика, химия.

**** Для получателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования на языках национальных меньшинств или коренных народов (на основании заявления одного из родителей или других законных представителей и по решению педагогического совета).