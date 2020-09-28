28.09.2020 17:24

Министр Криклий требует срочно передать харьковский Ж/Д вокзал в частные руки (UBR)

По мнению юного министра, раз концессия морских портов ничего в бюджет не принесла, то концессия семи ж/д вокзалов может принести 3,8 млрд грн инвестиций.



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За счет передачи в концессию семи ж/д вокзалов Министерство инфраструктуры планирует привлечь инвестиции общим объемом в 3,8 млрд грн, сообщил сегодня, 28 сентября, министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, "Укрзализныця" уже подготовила эти вокзалы к концессии. Сейчас осуществляются финальные технические шаги, чтобы запустить процесс.

Параллельно, как говорит Криклий, министерство планирует таким путем обеспечить 60,18 млн грн концессионных платежей и 17,4 млн грн налогов в госбюджет.

В концессию планируется передать такие вокзалы:

"Харьков";

"Киев";

"Николаев";

"Чоп";

"Днепр";

"Хмельницкий";

"Винница".

Кроме того, в части развития ж/д направления, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделят $420 млн на проект "Электрификация железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка". Ориентировочно проект планируют закончить до 2023 года.

"Наша цель – развивать количество электрифицированных направлений, поскольку это экономнее, экологичнее, безопаснее. И это про то, как мы можем улучшать оборотность вагонного парка, а именно – грузов экспорта и импорта. А это все – про экономику", – говорит Криклий.

Напомним, до конца этого года Кабмин намерен отдать в частные руки ряд крупных предприятий. Задача завершить их продажу не позже декабря этого года ставится Фонду госимущества в проекте плана приоритетных действий правительства на 2020 год, который утвердили в начале сентября на заседании Кабмина.

Проект плана также предусматривает утверждение для 15 наибольших госкомпаний политики собственности, индивидуального плана мер по корпоративному управлению, ключевых показателей деятельности набсовета.