Главная Новости Образование Харьковские лицеисты остановились в шаге от вершины пьедестала 61-й международной математической олимпиады (Харьковская академия непрерывного образования)
28.09.2020  15:45   

Харьковские лицеисты остановились в шаге от вершины пьедестала 61-й международной математической олимпиады (Харьковская академия непрерывного образования)

С 18 по 28 сентября 2020 в онлайн-режиме состоялась шестьдесят первой Международная математическая олимпиада (ИМО), в которой приняли участие 616 школьников из 105 стран мира.


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Команда Украины состояла из 6 человек, среди которых - 3 ученика Харкищины. Достижения национальной команды - шесть серебряных медалей. 

Это - 11 общекомандное место.

Среди харьковчан награды получили:

Гладков Юрий , Золотарев Климент и Пылаев Игорь , учащиеся КУ «Харьковский физико-математический лицей №27 Харьковского городского совета Харьковской области», - серебряные медали .

Источник:   Харьковская академия непрерывного образования
 Тэги:  лицей, олимпиада, харьков, математика, медали
 
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