28.09.2020 15:45

Харьковские лицеисты остановились в шаге от вершины пьедестала 61-й международной математической олимпиады (Харьковская академия непрерывного образования)

С 18 по 28 сентября 2020 в онлайн-режиме состоялась шестьдесят первой Международная математическая олимпиада (ИМО), в которой приняли участие 616 школьников из 105 стран мира.



://edu-post-diploma.kharkov.ua

Команда Украины состояла из 6 человек, среди которых - 3 ученика Харкищины. Достижения национальной команды - шесть серебряных медалей.

Это - 11 общекомандное место.

Среди харьковчан награды получили:

Гладков Юрий , Золотарев Климент и Пылаев Игорь , учащиеся КУ «Харьковский физико-математический лицей №27 Харьковского городского совета Харьковской области», - серебряные медали .