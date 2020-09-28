Харьковские лицеисты остановились в шаге от вершины пьедестала 61-й международной математической олимпиады (Харьковская академия непрерывного образования)

С 18 по 28 сентября 2020 в онлайн-режиме состоялась шестьдесят первой Международная математическая олимпиада (ИМО), в которой приняли участие 616 школьников из 105 стран мира.
Команда Украины состояла из 6 человек, среди которых - 3 ученика Харкищины. Достижения национальной команды - шесть серебряных медалей.
Это - 11 общекомандное место.
Среди харьковчан награды получили:
Гладков Юрий , Золотарев Климент и Пылаев Игорь , учащиеся КУ «Харьковский физико-математический лицей №27 Харьковского городского совета Харьковской области», - серебряные медали .
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
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