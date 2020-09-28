Геннадий Кернес поздравил харьковских педагогов с профессиональным праздником

Поздравление городского головы разместил на ссвоей странице Департамент образования Горсовета
Уважаемые педагоги Харькова!
Примите поздравления с Днем работников образования!
Харьковская образование гармонично сочетает традиции и современные подходы, что делает ее одной из самых эффективных и успешных.
Благодарен вам за верность своей профессии, за приумножение славы нашего города как образовательного центра страны, ее интеллектуальной столицы!
Успешный Харьков - умный город!
Харьковский городской голова Геннадий Кернес
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
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