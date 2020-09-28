28.09.2020 14:41

Геннадий Кернес поздравил харьковских педагогов с профессиональным праздником

Поздравление городского головы разместил на ссвоей странице Департамент образования Горсовета



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Уважаемые педагоги Харькова!

Примите поздравления с Днем работников образования!

Харьковская образование гармонично сочетает традиции и современные подходы, что делает ее одной из самых эффективных и успешных.

Благодарен вам за верность своей профессии, за приумножение славы нашего города как образовательного центра страны, ее интеллектуальной столицы!

Успешный Харьков - умный город!

Харьковский городской голова Геннадий Кернес