25.09.2020 08:18

ФОТО: по просьбам родителей выполнят ремонт в ряде школ и детских садов Слободского района (ХГС)

Встреча первого заместителя городского головы Игоря Терехова и руководителей сферы образования с родителями дошкольников и школьников Слободского района прошла 24 сентября в Харьковской гимназии №95.



// city.kharkov.ua

По итогам встречи в планы внесли замену старых окон в школах №68 и 91, детских садах №300, 338 и в клубе по месту жительства «Досуг». В детском саду №362 установят новые павильоны, а в следующем году планируют открыть новую группу.

Также часть обращений касалась ремонта внутриквартальных дорог – на подъезде к школе №82, на территории детского сада №335, школ №60, 77 и гимназии №83. Также родители попросили сделать пешеходный переход возле школы №95 для безопасности детей.

Игорь Терехов отметил, что об этих проблемах знают, и пожелания родителей будут учтены.

«Магистрали за эти годы мы «подтянули». Сейчас реконструируем Коммунальный путепровод, Московский проспект. В центре города открываются сады, парки. А со следующего года сконцентрируем внимание на ремонте внутриквартальных дорог в микрорайонах, куда направим основные усилия», - отметил первый вице-мэр.

Родители учащихся школы №114 выразили обеспокоенность тем, что в аптеке по соседству продают наркотические вещества. Игорь Терехов подчеркнул, что передаст их обращение правоохранительным органам. По его словам, городская власть, в силу своей компетенции, активно борется с этой проблемой – работает специальная программа «Чистый город», подключены общественные организации, создана онлайн-карта рекламы наркотиков и постоянно стираются объявления о продаже.

«Опять возник вопрос о распространении наркотических веществ. Это очень волнует нас и родителей, и вместе с правоохранительными органами мы обязаны решить эту проблему», - подчеркнул Игорь Терехов.

Родители учащихся школы №60 и лицея №173 обратились с просьбой реконструировать стадионы учебных заведений, родители детского сада №34 - приобрести для учреждения специальные тренажеры, а представители ДЮСШ №6 - установить освещение на территории школы.

«Все хотят, чтобы их дети росли здоровыми. По инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса работает программа развития школьных стадионов. Было много сделано в последние годы, и эта работа продолжается. Будем строить новые стадионы в школах и спортивные площадки в детских садах», - заверил первый вице-мэр.

Часть вопросов касалась ремонта сетей и благоустройства территории возле жилых домов. Так, родители обратились с просьбой отремонтировать подъезды в домах по пр. Героев Сталинграда, 148, Садовому проезду, 11-а, входную группу в доме на ул. Плехановской, 145 и в других домах.

«Встречи с родительскими комитетами стали традиционными. Они очень важны, чтобы при формировании бюджета на следующий год мы понимали проблемы, которые существуют. Задачи, которые поставили перед нами родители, будут частично решены в этом году, исходя из наших возможностей, и обязательно будут выполнены в следующем году», - подвел итоги встречи Игорь Терехов.

Напомним, что 23 сентября такая же встреча с родителями прошла в Московском районе.