ФОТОфакт: Как в школах Немышлянского района провели дезинфекцию помещений (Горсовет)

Дезинфекцию помещений провели 22 сентября во школах №14, 73, 74, 145, 161 и 175 Немышлянского района.
Учебные кабинеты и места общего пользования обработали генератором горячего тумана с использованием дезинфицирующего средства «Бланидаз-актив» в безопасной для людей концентрации.
Как сообщили в администрации района, на сегодняшний день все учебные заведения обеспечены антисептическими и дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами и предметами личной гигиены.
Напомним, что по поручению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса в течение сентября-октября обязательную дезинфекцию помещений проведут во всех школах города.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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