24.09.2020 11:27

ФОТОфакт: Как в школах Немышлянского района провели дезинфекцию помещений (Горсовет)

Дезинфекцию помещений провели 22 сентября во школах №14, 73, 74, 145, 161 и 175 Немышлянского района.



// city.kharkov.ua

Учебные кабинеты и места общего пользования обработали генератором горячего тумана с использованием дезинфицирующего средства «Бланидаз-актив» в безопасной для людей концентрации.

Как сообщили в администрации района, на сегодняшний день все учебные заведения обеспечены антисептическими и дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами и предметами личной гигиены.



Напомним, что по поручению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса в течение сентября-октября обязательную дезинфекцию помещений проведут во всех школах города.