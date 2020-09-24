Главная Новости Образование ФОТОфакт: Как в школах Немышлянского района провели дезинфекцию помещений (Горсовет)
24.09.2020  11:27   

ФОТОфакт: Как в школах Немышлянского района провели дезинфекцию помещений (Горсовет)

Дезинфекцию помещений провели 22 сентября во школах №14, 73, 74, 145, 161 и 175 Немышлянского района.


// city.kharkov.ua

Учебные кабинеты и места общего пользования обработали генератором горячего тумана с использованием дезинфицирующего средства «Бланидаз-актив» в безопасной для людей концентрации.

Как сообщили в администрации района, на сегодняшний день все учебные заведения обеспечены антисептическими и дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами и предметами личной гигиены.

Напомним, что по поручению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса в течение сентября-октября обязательную дезинфекцию помещений проведут во всех школах города.

Источник:   ХГС
 Тэги:  школа, дезинфекция, карантин, харьков, коронавирус
 
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