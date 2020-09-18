18.09.2020 15:51

Фоторепотаж: в Немышлянском районе состоялся спортивный праздник на обновленном стадионе (Горсовет)

День физической культуры и спорта отметили сегодня, 18 сентября, на обновленном стадионе Комплексной детско-юношеской спортивной школы №16.



//city.kharkov.ua

Мероприятие состоялось в рамках Олимпийской недели, в течение которой школьники традиционно изучали историю самых известных соревнований и участвовали в различных спортивных мероприятиях - легкоатлетических забегах, подвижных спортивных играх, футбольных матчах.

Как сообщили в администрации района, обновление школьных стадионов проходит по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. В течение последних восьми лет была проведена масштабная реконструкция стадионов и спортзалов в гимназиях №14 и 24, а также в школах №32, 49, 61, 73, 145 и 160. В ходе реконструкции на стадионах появились новые футбольные поля с искусственным и естественным покрытием, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, полоса препятствий. Также установили новые теннисные столы и обустроили площадки для занятий армрестлингом.