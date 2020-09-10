10.09.2020 09:43

Харківські школярі здобули срібні медалі на Міжнародному турнірі юних фізиків

Збірна команда Харкова «Момент імпульсу» втретє завоювала срібні медалі на Міжнародному турнірі юних фізиків.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті освіти, цього року змагання проходили з 4 по 8 вересня в онлайн-форматі. У турнірі взяли участь 12 команд з різних країн світу (Бангладеш, Грузія, Канада, Казахстан, Китай, Китайський Тайбей, Іран, Росія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Україна).

Україну на турнірі представляла збірна команда міста Харкова, яка стала переможцем Всеукраїнського турніру юних фізиків в минулому навчальному році. До складу команди входили учні Харківського ліцею №161 «Імпульс» Ілля Хорошко, Дар'я Гончар, Євген Суханов, Іван Бортновський та учень Харківського фізико-математичного ліцею №27 Ілля Шкірко. У фіналі міжнародного турніру харківські школярі змагалися з однолітками з Канади та Китаю.



Команду готували заслужений учитель України, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усікова НАНУ Захар Майзеліс і студент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, переможець Міжнародного турніру юних фізиків 2018 року Григорій Овчаренко.



Довідка. Міжнародний турнір юних фізиків (International Young Physicists Tournament - IYPT) вважається одним з найскладніших наукових конкурсів в світі. Турнір проходить щорічно, починаючи з 1988 року, в різних країнах світу. У ньому беруть участь школярі старших класів, змагаючись в умінні вирішувати складні дослідницькі проблеми і відстоювати свої рішення у наукових дискусіях. Усі етапи змагань IYPT відбуваються на англійській мові. У багатьох країнах Міжнародному турніру юних фізиків передують національні турніри, переможці яких отримують право представляти країну на міжнародному рівні.