07.09.2020 18:23

Стипендії міського голови і міської ради отримуватимуть понад 300 учнів

Затверджено список із 340 претендентів на нагородження стипендією Харківського міського голови «Обдарованість» та стипендією Харківської міської ради «Кращий учень навчального закладу» у поточному навчальному році.



//city.kharkov.ua

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 7 вересня 2020 года, на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань Харківської міської ради.

Як повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, щомісяця 100 учнів (50 школярів та 50 студентів) отримуватимуть стипендії «Обдарованість» у розмірі 600 грн, а 240 дітей – стипендії міської ради у розмірі 400 грн.

«На стипендію «Кращий учень навчального закладу» кожна установа, в тому числі культури і спорту, подає кандидатуру, яка прийнята колегіально батьківським, педагогічним і учнівським колективами, і ми її приймаємо, не обговорюючи», - повідомила директор департаменту.

За її словами, стипендія «Обдарованість» - рейтингова. Присуджується в галузі освіти, культури, спорту і лідерства. Цього року на її отримання було подано 285 кандидатур, і був складений рейтинг згідно з перемогами на конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. «В основному ця стипендія присуджується старшокласникам, але є, наприклад, стипендіат - хлопчик-шахіст із 4-тої спортивної школи, якому 11 або 12 років, а він уже чемпіон світу», - пояснила Ольга Деменко.

За її словами, з 1 січня грошову винагороду для обдарованих дітей планується збільшити.

Також директор департаменту повідомила, що цього року через пандемію COVID-19 Міністерство освіти не проводило всеукраїнських олімпіад, тому стипендіати Президента України не визначались.

Зазначимо, що перед розглядом депутатською комісією кандидатури претендентів на отримання премій затверджує конкурсна комісія у складі представників галузі освіти, культури та спорту, у тому числі ректори харківських вишів.