Главная Новости Образование Стипендії міського голови і міської ради отримуватимуть понад 300 учнів
07.09.2020  18:23   

Стипендії міського голови і міської ради отримуватимуть понад 300 учнів

Затверджено список із 340 претендентів на нагородження стипендією Харківського міського голови «Обдарованість» та стипендією Харківської міської ради «Кращий учень навчального закладу» у поточному навчальному році.


//city.kharkov.ua
Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 7 вересня 2020 года, на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань Харківської міської ради.
 
Як повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, щомісяця 100 учнів (50 школярів та 50 студентів) отримуватимуть стипендії «Обдарованість» у розмірі 600 грн, а 240 дітей – стипендії міської ради у розмірі 400 грн.
 
«На стипендію «Кращий учень навчального закладу» кожна установа, в тому числі культури і спорту, подає кандидатуру, яка прийнята колегіально батьківським, педагогічним і учнівським колективами, і ми її приймаємо, не обговорюючи», - повідомила директор департаменту.
 
За її словами, стипендія «Обдарованість» - рейтингова. Присуджується в галузі освіти, культури, спорту і лідерства. Цього року на її отримання було подано 285 кандидатур, і був складений рейтинг згідно з перемогами на конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. «В основному ця стипендія присуджується старшокласникам, але є, наприклад, стипендіат - хлопчик-шахіст із 4-тої спортивної школи, якому 11 або 12 років, а він уже чемпіон світу», - пояснила Ольга Деменко.
 
За її словами, з 1 січня грошову винагороду для обдарованих дітей планується збільшити.
 
Також директор департаменту повідомила, що цього року через пандемію COVID-19 Міністерство освіти не проводило всеукраїнських олімпіад, тому стипендіати Президента України не визначались.
 
Зазначимо, що перед розглядом депутатською комісією кандидатури претендентів на отримання премій затверджує конкурсна комісія у складі представників галузі освіти, культури та спорту, у тому числі ректори харківських вишів.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  стипендии, школы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.11 Образование Ученики харьковских школ удостоены стипендии Президента Украины 05.12 Образование Состоялось награждение лучших школьников Шевченковского района 26.01 Образование Школьники Индустриального района стали стипендиатами городского головы
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 