03.09.2020 11:22

У харківських школах ремонтують харчоблоки та обідні зали

Капітальний ремонт виконали у 27 харчоблоках харківських шкіл з 2017 по 2020 рік.



://city.kharkov.ua

У Департаменті освіти зазначили, що також за цей час за кошти міського бюджету була оновлена 21 обідня зала, і ця робота продовжиться, щоб полегшити роботу у їдальнях та формувати у дітей культуру здорового харчування.

Зокрема, у Харківській спеціалізованій школі №17 оновили приміщення харчоблоку та повністю замінили обладнання для приготування їжі. Як повідомила головний спеціаліст Департаменту освіти Наталя Воробйова, були встановлені нові електроплити, духові шафи, посудомийні машини, електросковороди.

Крім того, велика увага приділяється створенню сезонного меню для школярів, яке затверджується у Держпродспоживслужбі. За словами головного технолога КП «Комбінат дитячого харчування» Ірини Гонтаренко, до меню обов'язково включають м'ясо, рибу, сири, багато овочів та фруктів. Учні молодших класів отримують безкоштовні сніданки, а діти пільгових категорій - обіди. Старшокласники можуть самі обирати, чим харчуватися, але, за словами Ірини Гонтаренко, учні все більше надають перевагу готовим стравам замість випічки та солодощів.



Зазначимо, що наразі у всіх харківських закладах освіти дотримують вимог карантину через пандемію COVID-19. Зокрема, у їдальні школи №17 є можливість вимити та продезинфікувати руки, а столи діти займають через один, щоб зберігалася соціальна дистанція. Випічка продається запакованою, а воду подають у пляшках. Також, відповідно до рекомендацій уряду, школи можуть змінювати графік занять у різних паралелях, що допомагає уникати скупчення дітей у їдальнях.