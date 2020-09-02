Лучшего воспитателя в Харькове будут определять on-line

На соответствующем ресурсе опубликован измененный график прохождения конкурса.
С целью информирования участников II (областного) тура областного конкурса «Лучший воспитатель Харьковщины» в 2020 году на сайте КВУЗ «Харьковская академия непрерывного образования» размещен с изменениями график его проведения в режиме on-line.
3 сентября 2020 в соответствии с графиком проведения в режиме on-line II (областного) тура областного конкурса «Лучший воспитатель Харьковщины»
2020 году (на платформе Google-meet) состоится совместное заседание оргкомитета и жюри для подведения итогов I этапа, определение участников II этапа (до 12 участников в каждой номинации).
8 сентября 2020 состоится II (методологический) этап (на платформе Google-meet). Во время которого (по графику) участники представляют свой профессиональный опыт (до 12 участников в каждой номинации).
Скачать график с изменениями полностью ЗДЕСЬ.
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