02.09.2020 11:40

Лучшего воспитателя в Харькове будут определять on-line

На соответствующем ресурсе опубликован измененный график прохождения конкурса.



://edu-post-diploma.kharkov.ua

С целью информирования участников II (областного) тура областного конкурса «Лучший воспитатель Харьковщины» в 2020 году на сайте КВУЗ «Харьковская академия непрерывного образования» размещен с изменениями график его проведения в режиме on-line.

3 сентября 2020 в соответствии с графиком проведения в режиме on-line II (областного) тура областного конкурса «Лучший воспитатель Харьковщины»

2020 году (на платформе Google-meet) состоится совместное заседание оргкомитета и жюри для подведения итогов I этапа, определение участников II этапа (до 12 участников в каждой номинации).

8 сентября 2020 состоится II (методологический) этап (на платформе Google-meet). Во время которого (по графику) участники представляют свой профессиональный опыт (до 12 участников в каждой номинации).

Скачать график с изменениями полностью ЗДЕСЬ.