02.09.2020 10:20

В харьковских вузах — невиданные очереди абитуриентов

Больше 500 человек выстроилось в очередь возле Харьковского национального университета радиоэлектроники, абитуриенты и их родители принесли оригиналы документов для поступления.



Фото: KHARKIV Today

Абитуриенты, которые прошли на бюджет, должны подать оригиналы документов до 31 августа. Торопятся с подачей документов и контрактники, поскольку желающих поступить на престижные специальности много. Принимать документы начали 27 августа - сразу после того, как стали известны списки поступивших. Однако в первый день поступления такого ажиотажа, как сегодня, не было.

Поступающие жалуются на то, что места возле Харьковского национального университета радиоэлектроники мало, потому социальную дистанцию соблюсти не удается. Разметку во дворе вуза нанесли, но это не помогло. Будущих студентов видно еще со стороны проспекта Науки — очередь растянулась на несколько сотен метров.

По данным автоматизированной системы ХНУРЭ, за два неполных дня оригиналы документов в вуз принесли 284 абитуриента, желающих поступить на дневную форму обучения, из них 209 — поступающие на бюджет. Еще девять абитуриентов из оккупированных территорий и Крыма зачислили в вуз на бюджет. Всего на бесплатную форму обучения в ХНУРЭ рекомендовали 985 человек, но захотят ли все учиться в вузе — вопрос.

Приехал подавать оригиналы документов абитуриент из Николаева, несмотря на то, что желающих поступить огромное количество, он надеется все успеть за сегодня.

"Я стою в очереди для тех, кто поступает на бюджетные места в ХНУРЭ. Поступил на специальность "информатика". Сегодня второй день подачи документов, но поездом я успел приехать только сегодня", — рассказал KHARKIV Today Никита Николау.

Подает документы на обучение на контракте харьковчанка Кристина Скрипник. Она выбрала специальность "компьютерная инженерия" и чтобы оплатить обучение нужно присутствие одного из родителей.

"Пришли сегодня, потому что у папы выходной. Думаю, успею до пяти часов. Надеюсь, что места останутся и все будет хорошо, потому что очень много людей и все подают примерно на одни и те же специальности, самые популярные. Желательно быстро оплатить контракт, не задерживать с этим", — поделилась будущая студентка.

Помогают абитуриентам студенты-волонтеры. По словам одной из них, в первый день подачи документов в вуз пришло намного меньше людей.

"Одна очередь для бюджетников, другая — для контрактников. Сначала нужно получить заявление на поступление, а потом их направляют дальше, заключать договоры. Затем нужно сфотографироваться на студенческий. Вчера было не так много людей, вывесили списки и еще не все успели отреагировать или же решили пойти во второй день, потому что в первый день приходят больше людей, а тут оказалось, что сегодня максимальное количество", — сообщила волонтер Анастасия Гриненко.

Приемная комиссия ХНУРЭ для контрактников работает ежедневно с 9:00 до 17:00 до 14 сентября.

В Харьковском национальном университете имени Каразина очередь из поступающих значительно меньше. Харьковчанка Нино Катамадзе поступила на бюджет на специальность "международные отношения", она стояла в очереди около получаса и приблизилась ко входу в вуз. Абитуриентка пришла с подругой — Дариной Смецковой, ей удалось подать документы на бюджет вчера — на специальность "философия".

"Я вчера прибежала и без очереди подала документы. Было достаточно много людей, но не нужно было стоять очередь. Я поднялась в приемную комиссию, там все в масках и у меня быстро приняли документы, процедура оформления около минут 20 заняла", — пояснила Дарина Смецкова.

Уверен, что успеет подать документы сегодня, и будущий студент Иосиф Кравчук.

"Я поступаю на специальность "кибербезопасность" на бюджет. Вчера в 12:00 только вывесили списки, какой смысл идти был? Где-то полчаса стоим, успеем сегодня подать документы", — рассказал абитуриент.