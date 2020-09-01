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01.09.2020  10:01   

Три харьковских вуза стали лидерами по приему абитуриентов «на бюджет»

В Минобразовании подвели предварительные результаты вступительной кампании 2020.


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По данным вступительной кампании, определилась десятка вузов Украины, в которые по итогам ВНО было больше всего рекомендовано принять абитуриентов на бюджетную форму обучения. Об этом сообщает министерство со ссылкой на и.о. Министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.

Среди этих вузов – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 1350 абитуриентов, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» – 1250 и Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1036.

Ранее сообщалось, что ХНУ им. Каразина вошел в ТОП-5 вузов по количеству поданных заявлений.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  образование, бюджет, харьков, вуз, рейтинг, абитурент
 
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