Три харьковских вуза стали лидерами по приему абитуриентов «на бюджет»

В Минобразовании подвели предварительные результаты вступительной кампании 2020.
По данным вступительной кампании, определилась десятка вузов Украины, в которые по итогам ВНО было больше всего рекомендовано принять абитуриентов на бюджетную форму обучения. Об этом сообщает министерство со ссылкой на и.о. Министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.
Среди этих вузов – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 1350 абитуриентов, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» – 1250 и Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1036.
Ранее сообщалось, что ХНУ им. Каразина вошел в ТОП-5 вузов по количеству поданных заявлений.
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