Премьер: если родители не смогут покупать маски для учеников, это сделает государство

сли родители учеников в украинских школах без средств для закупки средств индивидуальной защиты, они могут потребовать это сделать от государства. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
"Информация о том, что государство не выделило средства на закупку средств защиты школьникам - неправдивая, поскольку средства были выделены, об этом ранее говорил министр. Наши специальные комиссии две недели подряд выезжали на места в школах и мониторили там ситуацию ", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, родительские комитеты, в случае необходимости, должны сообщить о своей несостоятельности собрать средства на маски и антисептики руководство школы.
В то же время, эксминистр образования Анна Новосад написала на своей Facebook странице, что средства на антисептики и маски государство для школ не выделили.
"На систему образования выделено 00,00 грн из фонда противодействия COVID-19 (забрали у него по образованию весной 5 млрд грн). Может, еще успеют? Только школа - это 443 000 педагогических работников (из них 70 тыс. Пенсионеры), более 4 миллионов учеников ", - написала Новосад.
Первый осенний месяц обещает быть динамичным и результативным. Конечно, не обойдется без трудностей, однако большинство смогут их разрешить.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год. в этот день, но в прошлом веке началась Вторая мировая война и открыли первый супермаркет.
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