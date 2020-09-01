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01.09.2020  09:31   

Премьер: если родители не смогут покупать маски для учеников, это сделает государство

сли родители учеников в украинских школах без средств для закупки средств индивидуальной защиты, они могут потребовать это сделать от государства. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль


Денис Шмыгаль

"Информация о том, что государство не выделило средства на закупку средств защиты школьникам - неправдивая, поскольку средства были выделены, об этом ранее говорил министр. Наши специальные комиссии две недели подряд выезжали на места в школах и мониторили там ситуацию ", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, родительские комитеты, в случае необходимости, должны сообщить о своей несостоятельности собрать средства на маски и антисептики руководство школы.

В то же время, эксминистр образования Анна Новосад написала на своей Facebook странице, что средства на антисептики и маски государство для школ не выделили.

"На систему образования выделено 00,00 грн из фонда противодействия COVID-19 (забрали у него по образованию весной 5 млрд грн). Может, еще успеют? Только школа - это 443 000 педагогических работников (из них 70 тыс. Пенсионеры), более 4 миллионов учеников ", - написала Новосад.

Источник:   УНН
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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