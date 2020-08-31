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31.08.2020  09:59   

Учебные заведения Харькова должны успеть заключать новые, образца 2020, типовые договора учащимися и студентами

Учреждениям высшего и профессионального предвысшего образования необходимо использовать в своей деятельности типовые формы договоров с абитуриентами, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины № 735 и № 736 от 19 августа 2020 года.


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Об этом говорится в письме Министерства образования и науки № 1/9-484 от 27.08.20 года.

В таких договорах могут быть детализированы права и обязанности сторон в соответствии с типовыми формами, утвержденными Кабинетом Министров Украины. Этими договорами не могут ограничиваться права или устанавливаться дополнительные обязанности получателей образования, которые не предусмотрены законом или другими актами законодательства.

Как отмечается в письме, типовые формы договоров являются обязательными для использования при зачислении на учебу, а также при возобновлении и переводе лица в учреждение образования независимо от источника финансирования обучения.

При подготовке договоров для заключения с абитуриентами учебные заведения могут предусматривать дополнительные положения, сохраняя положения, которые определены утвержденными Кабинетом Министров типовыми формами договоров.

При этом договора, заключенные до вступления в силу постановлений Кабинета Министров Украины от 19 августа 2020 года № 735 и № 736, действуют и подлежат приведению в соответствие с типовыми формами исключительно по решению учебного заведения и по согласию абитуриента (соискателя) и законного представителя.

Источник:   Освита
 Тэги:  образование, харьков, вуз, студент, контракт, бюджет
 
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