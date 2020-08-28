28.08.2020 16:59

Харківські школи готуються до прийому дітей в умовах карантину (ФОТО)

У Харківській гімназії №116 сьогодні, 28 серпня, на практиці показали журналістам, як готуються приймати учнів в умовах карантинних обмежень, що введені через пандемію коронавірусу.



//city.kharkov.ua

Як повідомила директор навчального закладу Оксана Бугакова, у гімназії розроблені різні графіки приходу дітей, проведення уроків і харчування в їдальні.

«У нас майже тисяча учнів початкової, середньої і старшої школи. Щоб не було стовпотворіння на вході, вони приходитимуть до початку занять через 30 хвилин відповідно до цієї градації. Також у нас розроблені протоколи для організації харчування дітей, які стосуються розміщення учнів у їдальні і графіка харчування, щоб вони перетиналися мінімально», - зазначила Оксана Бугакова.

За її словами, у початковій школі практично у всіх класів буде різний час початку уроків, а у старшій і середній школі заняття проводитимуться в один час. Але при цьому учні 10-11 класів по вівторках і п'ятницях навчатимуться дистанційно з використанням сервісу відеозв'язку «Zoom».

«Також у нас до дрібниць прописано все, що необхідно робити протягом дня: мити і протирати поверхні, провітрювати приміщення. Парти в багатьох класах розставлені окремо, щоб дистанція між дітьми під час уроків була більшою. Багато уроків за гарної погоди плануємо проводити на вулиці», - розповіла директор гімназії.

Оксана Бугакова повідомила, що на прохання батьків у День знань відбудеться урочиста лінійка для учнів 1-х та 11-х класів. Решта учнів відзначить початок навчального року у себе в класах.

Також журналістам розповіли про пілотний проєкт з оснащення закладів освіти системами безконтактного контролю доступу в приміщення зі скринінгом температури тіла, який реалізується в гімназії №116 та в ліцеї №89. Як повідомив радник Харківського міського голови з інформаційних технологій Олександр Попов, зараз тестуються три системи, щоб визначити найбільш зручну. Після цього міськрада повинна буде виділити кошти на закупівлю цієї системи для усіх шкіл міста.