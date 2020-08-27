27.08.2020 08:57

Сегодня харьковские вузы обнародуют списки поступивших на бюджет

27 августа до 12:00 станут известны списки рекомендованных к зачислению на бюджет.



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После этого абитуриентам нужно будет предоставить в выбранный вуз оригиналы документов, чтобы их включили в указ к зачислению.

Собрали полезную информацию, где посмотреть списки, что делать дальше и какие вузы и специальности были самыми популярными в этом году.

Где посмотреть списки

Списки опубликуют на сайтах вузов,

на сайте Vstup.edbo.gov.ua (единая государственная электронная база),

на сайте Вступ. Освiта.ua, выбрав нужный регион, вуз и специальность,

на информационных стендах приемных комиссий университетов,

еще один популярный ресурс (тут можно найти информацию по фамилии абитуриента), это Абит поиск.

Также абитуриенты смогут увидеть, поступили они или нет на определенную специальность, в личных электронных кабинетах. Те, кто прошел и включен в список рекомендованных к зачислению, напротив заявления увидят надпись "Рекомендовано". У тех, кто не, кто не поступил - останется отметка "Допущено", которая появилась после подачи заявления. Такие абитуриенты смогут автоматически принять участие конкурсе на контракт.

Что делать тем, кто прошел на бюджет

Место в списке рекомендованных к зачислению еще не значит, что абитуриент поступил. Для этого до 18:00 31 августа нужно подать оригиналы документов в выбранный вуз:

- копию документа, удостоверяющего личность,

- оригинал документа об образовании с приложением,

- копию военно-учетного документа (для мальчиков),

- сертификат ВНО,

- 4 цветных фото размером 3*4 см,

А также другие документы, если они предусмотрены правилами приема учебного заведения.

Если все условия будут выполнены, то до 5 сентября в электронном кабинете статус заявления изменится на "Включено до наказу". Если абитуриент не принесет документы, например, предпочтя другой вуз, то статус изменится на "Исключен из списка рекомендованных".

До 30 сентября в вузы зачислят тех, кто будет учиться на контракте.