Сегодня харьковские вузы обнародуют списки поступивших на бюджет

27 августа до 12:00 станут известны списки рекомендованных к зачислению на бюджет.
После этого абитуриентам нужно будет предоставить в выбранный вуз оригиналы документов, чтобы их включили в указ к зачислению.
Собрали полезную информацию, где посмотреть списки, что делать дальше и какие вузы и специальности были самыми популярными в этом году.
Также абитуриенты смогут увидеть, поступили они или нет на определенную специальность, в личных электронных кабинетах. Те, кто прошел и включен в список рекомендованных к зачислению, напротив заявления увидят надпись "Рекомендовано". У тех, кто не, кто не поступил - останется отметка "Допущено", которая появилась после подачи заявления. Такие абитуриенты смогут автоматически принять участие конкурсе на контракт.
Место в списке рекомендованных к зачислению еще не значит, что абитуриент поступил. Для этого до 18:00 31 августа нужно подать оригиналы документов в выбранный вуз:
- копию документа, удостоверяющего личность,
- оригинал документа об образовании с приложением,
- копию военно-учетного документа (для мальчиков),
- сертификат ВНО,
- 4 цветных фото размером 3*4 см,
А также другие документы, если они предусмотрены правилами приема учебного заведения.
Если все условия будут выполнены, то до 5 сентября в электронном кабинете статус заявления изменится на "Включено до наказу". Если абитуриент не принесет документы, например, предпочтя другой вуз, то статус изменится на "Исключен из списка рекомендованных".
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