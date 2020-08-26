Главная Новости Образование Желающих стать юристами в 63 раза больше будущих математиков
26.08.2020  15:20   

Желающих стать юристами в 63 раза больше будущих математиков

Специальность «Право» - в лидерах по количеству поданных заявлений от абитуриентов. Желающих учиться на специальности «Математика» в десятки раз меньше.


://facebook.com
Министерство образования и науки опубликовало ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений, сообщает «Закон и Бизнес» .
 
Специальность «Право» возглавляет рейтинг:
 
 081 Право - 116689 заявлений;
 
073 Менеджмент - 92147 заявлений ;
 
035 Филология - 76708 заявлений;
 
122 Компьютерные науки - 63 410 заявлений;
 
014 Среднее образование - 62 676 заявлений;
 
051 Экономика - 50841 заявлений;
 
121 Инженерия программного обеспечения - 47 038 заявлений;
 
072 Финансы, банковское дело и страхование - 46 844 заявлений;
 
053 Психология - 43791 заявлений;
 
075 Маркетинг - 42379 заявлений.
 
Добавим, что по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования , количество поданных заявлений на специальность 111 «Математика» составляет 1844, то есть в 63 раза меньше, чем на специальность «Право» . На специальность 105 « Прикладная физика и наноматериалы »  - 1545 заявлений, то есть в 75 раз меньше, чем на специальность  «Право».
Источник:   ЗиБ
 Тэги:  абитуриент, 2020, заява, вуз
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.08 Образование Сегодня последний день подачи заявлений в вузы. Что нужно знать про вступ-2020 13.08 Образование Новинка учебного года: в Министерстве образования отмечают, и семестровая и годовая оценки ученика могут подлежать итоговой корректировке 13.08 Образование В техникумы Харькова «на бюджет» поступило более трех тысяч девятиклассников
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 