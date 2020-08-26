26.08.2020 15:20

Желающих стать юристами в 63 раза больше будущих математиков

Специальность «Право» - в лидерах по количеству поданных заявлений от абитуриентов. Желающих учиться на специальности «Математика» в десятки раз меньше.



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Министерство образования и науки опубликовало ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений, сообщает «Закон и Бизнес» .

Специальность «Право» возглавляет рейтинг:

081 Право - 116689 заявлений;

073 Менеджмент - 92147 заявлений ;

035 Филология - 76708 заявлений;

122 Компьютерные науки - 63 410 заявлений;

014 Среднее образование - 62 676 заявлений;

051 Экономика - 50841 заявлений;

121 Инженерия программного обеспечения - 47 038 заявлений;

072 Финансы, банковское дело и страхование - 46 844 заявлений;

053 Психология - 43791 заявлений;

075 Маркетинг - 42379 заявлений.