Главная Новости Образование Купянский район: спасатели пришли на помощь женщине, к которой не могли попасть медики (ФОТО)
26.08.2020  10:51   

Купянский район: спасатели пришли на помощь женщине, к которой не могли попасть медики (ФОТО)

26 августа в 9:31 от сотрудников Национальной полиции поступила информация о необходимости помощи 70-летней жительнице города Купянска, которая не могла самостоятельно встать с пола и открыть дверь в квартиру.


://kh.dsns.gov.ua

Пострадавшая живет на первом этаже жилой пятиэтажки на площади Стадионной, 2. в Купянске

Прибывшие на место происшествия пожарные 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС, с помощью пожарной лестницы попали в окно квартиры. 

В комнате лежала женщина, которая жаловалась на самочувствие и просила помощи. 

Спасатели подняли женщину и положили ее на кровать. Также они открыли изнутри входную дверь, чтобы медики бригады скорой медицинской помощи смогли оказать необходимую помощь. 

Вся операция требовала около 10 минут времени.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, харьков, пострадавшие
 
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