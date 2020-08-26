Купянский район: спасатели пришли на помощь женщине, к которой не могли попасть медики (ФОТО)

26 августа в 9:31 от сотрудников Национальной полиции поступила информация о необходимости помощи 70-летней жительнице города Купянска, которая не могла самостоятельно встать с пола и открыть дверь в квартиру.
Пострадавшая живет на первом этаже жилой пятиэтажки на площади Стадионной, 2. в Купянске
Прибывшие на место происшествия пожарные 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС, с помощью пожарной лестницы попали в окно квартиры.
В комнате лежала женщина, которая жаловалась на самочувствие и просила помощи.
Спасатели подняли женщину и положили ее на кровать. Также они открыли изнутри входную дверь, чтобы медики бригады скорой медицинской помощи смогли оказать необходимую помощь.
Вся операция требовала около 10 минут времени.
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.
влажность:
давление:
ветер: