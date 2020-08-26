26.08.2020 10:51

Купянский район: спасатели пришли на помощь женщине, к которой не могли попасть медики (ФОТО)

26 августа в 9:31 от сотрудников Национальной полиции поступила информация о необходимости помощи 70-летней жительнице города Купянска, которая не могла самостоятельно встать с пола и открыть дверь в квартиру.



://kh.dsns.gov.ua

Пострадавшая живет на первом этаже жилой пятиэтажки на площади Стадионной, 2. в Купянске

Прибывшие на место происшествия пожарные 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС, с помощью пожарной лестницы попали в окно квартиры.

В комнате лежала женщина, которая жаловалась на самочувствие и просила помощи.

Спасатели подняли женщину и положили ее на кровать. Также они открыли изнутри входную дверь, чтобы медики бригады скорой медицинской помощи смогли оказать необходимую помощь.

Вся операция требовала около 10 минут времени.