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26.08.2020  11:11   

Юридический университет проведет в ноябре выборы ректора

Объявлен конкурс на замещение должности ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.


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об этом говорится в соответствующем приказе Министерства образования и науки Украины от 25.08.2020 № 245-К .

« Выборы ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого провести 26 ноября 2020 », - говорится в приказе.

Организация приема и рассмотрение документов от претендентов на их соответствие требованиям, предусмотренным Законом Украины «О высшем образовании» и внесения кандидатур претендентов в Национальный юридического университета возложена на департамент кадрового обеспечения МОН.

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  университет, юридический, харьков, выборы, ректор
 
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