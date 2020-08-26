Юридический университет проведет в ноябре выборы ректора

Объявлен конкурс на замещение должности ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
об этом говорится в соответствующем приказе Министерства образования и науки Украины от 25.08.2020 № 245-К .
« Выборы ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого провести 26 ноября 2020 », - говорится в приказе.
Организация приема и рассмотрение документов от претендентов на их соответствие требованиям, предусмотренным Законом Украины «О высшем образовании» и внесения кандидатур претендентов в Национальный юридического университета возложена на департамент кадрового обеспечения МОН.
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец. Сегодня "зеленый свет" для решения бюрократических и юридических вопросов. День подходит для поездок, переездов, смены деятельности.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.
влажность:
давление:
ветер: