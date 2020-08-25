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25.08.2020  14:49   

Харків'янин переміг на Всеукраїнському турнірі астрономічних боїв

Харків'янин переміг на Всеукраїнському турнірі астрономічних боїв


//city.kharkov.ua
Перший Всеукраїнський турнір астрономічних боїв відбувся 14-20 серпня в онлайн-форматі.
 
У ньому взяли участь збірні команди юних астрономів-школярів з різних областей України та зарубіжжя. Протягом тижня обдаровані учні шукали розв'язок складних астрономічних задач.
 
За підсумками змагань перше місце посіла збірна команда, до складу якої увійшли юні дослідники з Харкова, Києва, Вінниці, Луцька і штату Массачусетс (США). Місто Харків на турнірі представляв учень фізико-математичного ліцею №27 Олег Рижов.
Тэги:  астрономические бои, победитель, харьков
 
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