Харків'янин переміг на Всеукраїнському турнірі астрономічних боїв
25 августа. Это шестые лунные сутки в знаке Скорпион. Время благоприятно для сбора информации, оценки персональных возможностей и компетентности сотрудников, поиски вдохновения и закладки фундамента для развития своего бизнеса.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.
День лазанья по деревьям, День топлес и День рождения консервной банки и на свет появился знаменитый актер Шон Коннери – об этих и других событиях 25 августа
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