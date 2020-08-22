Сегодня последний день подачи заявлений в вузы. Что нужно знать про вступ-2020

В этом году первокурсники сядут за парты не 1 сентября, а ближе к средине осени.
В субботу, 22 августа, в 18:00 заканчивается прием заявлений и документов от поступающих на дневную форму обучения по результатам ВНО. До этого времени абитуриенты могут подавать заявления в вузы и пакет документов через электронные кабинеты. После этого вузы начнут формировать списки рекомендованных к зачислению на основании рейтинговых баллов.
Рекомендации к зачислению на бюджет обнародуют до 12:00 27 августа. Подать оригиналы документов нужно будет до 18:00 31 августа, а 5 сентября - состоится зачисление. Зачисление на контракт состоится до 15 сентября.
При этом абитуриентам из отдельных районов Донецкой и Луганской области (ОРДЛО), которым разрешили поступать в ВУЗ без ВНО, продлили срок подачи документов в украинские учебные заведения. Они могут подать документы на поступление до 23 октября.
В этом году абитуриенты могут подать максимум пять заявлений на пять специальностей для конкурса на бюджетное место. Количество заявлений для поступления на контракт не ограничивается.
Это четвертый лунный день в знаке Зодиака Весы, который благоприятен для активных контактов и торговых операций. Принимая решения нужно избегать поверхностных суждений и необоснованного риска.
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