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21.08.2020  13:45   

Президент Украины считает, что первый урок в харьковских школах надо посвятить COVID-19

Владимир Зеленский выразил убеждение, что первый урок в этом году должен быть посвящен противодействию распространения коронавируса и мерам защиты и безопасности.


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Об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ..

«Мы сегодня разговаривали с Премьер-министром и предлагаем, чтобы в этом году первый урок был посвящен мерам против COVID-19. Чтобы дети понимали, как беречься», - отметил Глава государства.

Как известно, премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, посвященной вопросам просветительской работы по предотвращению распространения эпидемии, заявил об инициативе проведения первых уроков в школе в просветительском формате о COVID-19.

23 августа ожидается приезд Владимира Зеленского в Харьков, где, возможно, этот тезис будет закреплен.

Источник:   Освита
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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