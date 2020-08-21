21.08.2020 11:11

Цього року в Харкові відкриють 25 шкільних стадіонів

25 шкільних стадіонів та 5 спортмайданчиків в дитячих садках планується відкрити в 2020 році в Харкові в рамках міської програми з відновлення шкільних стадіонів.



://city.kharkov.ua

Як повідомив начальник управління з питань фізкультури і спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Костянтин Курашов, зокрема, до 1 вересня відкривається дев'ять стадіонів, до Дня фізичної культури - ще шість стадіонів, інші трохи пізніше.



Відкриття одного з таких спорткомплексів готується на території гімназії №152, що в Холодногірському районі. Зараз тут доукомплектовуються футбольне і волейбольне поля, а також майданчик для занять баскетболом і стріт-болом.



«Тут дуже зручна, велика локація, де буде розміщено дев'ять спортивних зон. Традиційно - настільний теніс, армрестлінг, бігові доріжки - все, що стосується легкої атлетики. Кожна зона вдосконалена - встановлений ​​антивандальний майданчик для занять на вулиці з додатковими сітками», - повідомив начальник управління.



Крім того, майданчик для стріт-воркауту зроблять більш функціональним. Крім стандартних елементів - перекладин, брусів, додали вуличні тренажери, де можна займатися з вагою. Також встановлено тренажер для людей з обмеженими можливостями. «Щороку намагаємося зробити щось нове, щось більш сучасне і більш зручне», - підкреслив Костянтин Курашов.



За його словами, займатися на стадіоні зможуть не тільки учні гімназії, а й жителі мікрорайону. Роботи тут планують завершити до 1 вересня.