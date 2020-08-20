Родителям харьковских школьников разослали инструкции: что необычного будет в новом учебном году

Ученикам и их родителям предварительно сообщили, к чему готовиться с 1 сентября.
На сегодня известно, что праздничной линейки точно не будет – уроки начнутся без вступительных торжеств. Также ясно, что ученики разных классов будут приходить на занятия в разное время.
«Моя дочь пойдет во 2 класс и учительница уже сообщила в родительском чате, что уроки для наших детей будут начинаться в 8:00. Лично для меня это не очень удобно, поскольку я рассчитывала, что дочь-восьмиклассница будет водить младшую в школу, но у старших уроки будут начинаться позже. во всяком случае, посещать школу - это уже лучше, чем учиться дистанционно», - смеется Татьяна.
«У наших 9-классников первый урок будет начинаться в 9.25. Сын несказанно этому рад – не надо рано вставать, можно выспаться или повторить с утра недоученную домашку. Семь уроков заканчиваются около 16.00, что тоже неплохо, на все секции можно успеть», - говорит Ирина.
Как стало известно, во многих харьковских школах сделали простое разделение по времени: младшеклассники приходят на учебу в одно время, старшие – в другое.
К началу учебного года каждый школьник обязан пройти медкомиссию в поликлинике, а затем провериться у школьной медсестры. Такая система существует уже несколько лет, с тех пор, как разнопрофильные врачи перестали ходить по школам и проверять здоровье детворы.
Как будут проходить перемены и работать группы продленного дня – пока неизвестно. Ходят слухи, про продленки в этом году не будет вовсе.
Также, судя по рассказам родителей, во всех харьковских школах ввели особые правила насчет питьевого и масочного режима.
Питьевую воду в бутылке каждый будет брать из дома самостоятельно. Вход в школу и передвижение по ней разрешено только в маске. Во время уроков маски позволят снимать.
Тем временем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил местным органам власти контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий в школах и детсадах. И при необходимости создать для этого специальные комиссии.
«Отдельно призываю местные органы самоуправления поставить на контроль соблюдение мер эпидемиологической безопасности среди детей. Детей нужно этому учить и здесь поможет только кропотливая работа всех вместе. Особенно органов местного самоуправления, которые являются владельцами дошкольных и школьных коммунальных заведений - обеспечить соответствующие безопасные условия обучения», - заявил Шмыгаль.
Напомним, директор департамента образования горсовета Ольга Деменко сообщила, что в новом учебном году в школах будут придерживаться следующих рекомендаций Госпродпотребслужбы: масочный режим для родителей, замеры температуры, дезинфекция, уборка, соблюдение дистанции, использование больших площадей для занятий.
У Скорпионов - хорошие перемены, у Водолеев - денежные траты
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.
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