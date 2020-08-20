20.08.2020 10:11

Родителям харьковских школьников разослали инструкции: что необычного будет в новом учебном году

Ученикам и их родителям предварительно сообщили, к чему готовиться с 1 сентября.



://gx.net.ua/

На сегодня известно, что праздничной линейки точно не будет – уроки начнутся без вступительных торжеств. Также ясно, что ученики разных классов будут приходить на занятия в разное время.

«Моя дочь пойдет во 2 класс и учительница уже сообщила в родительском чате, что уроки для наших детей будут начинаться в 8:00. Лично для меня это не очень удобно, поскольку я рассчитывала, что дочь-восьмиклассница будет водить младшую в школу, но у старших уроки будут начинаться позже. во всяком случае, посещать школу - это уже лучше, чем учиться дистанционно», - смеется Татьяна.

«У наших 9-классников первый урок будет начинаться в 9.25. Сын несказанно этому рад – не надо рано вставать, можно выспаться или повторить с утра недоученную домашку. Семь уроков заканчиваются около 16.00, что тоже неплохо, на все секции можно успеть», - говорит Ирина.

Как стало известно, во многих харьковских школах сделали простое разделение по времени: младшеклассники приходят на учебу в одно время, старшие – в другое.

К началу учебного года каждый школьник обязан пройти медкомиссию в поликлинике, а затем провериться у школьной медсестры. Такая система существует уже несколько лет, с тех пор, как разнопрофильные врачи перестали ходить по школам и проверять здоровье детворы.

«Еще нам сказали, что дети будут заходить в школу через разные входы. Например, третий класс, где учится мой сын, будет заходить с бокового входа, со двора. Уроки будут начинаться с 8 утра (это на полчаса раньше, чем в прошлом году) и детей просят приводить к 7.45. После того, как класс заводят – школа закрывается и опоздавших уже не примут. Носить с собой антисептики малышам не рекомендуют, чтобы не было баловства и случайно не брызнули в глаза соседу. В школе руки будут мыть с мылом», - делится Наталья.

Как будут проходить перемены и работать группы продленного дня – пока неизвестно. Ходят слухи, про продленки в этом году не будет вовсе.

Также, судя по рассказам родителей, во всех харьковских школах ввели особые правила насчет питьевого и масочного режима.

Питьевую воду в бутылке каждый будет брать из дома самостоятельно. Вход в школу и передвижение по ней разрешено только в маске. Во время уроков маски позволят снимать.

Тем временем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил местным органам власти контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий в школах и детсадах. И при необходимости создать для этого специальные комиссии.

«Отдельно призываю местные органы самоуправления поставить на контроль соблюдение мер эпидемиологической безопасности среди детей. Детей нужно этому учить и здесь поможет только кропотливая работа всех вместе. Особенно органов местного самоуправления, которые являются владельцами дошкольных и школьных коммунальных заведений - обеспечить соответствующие безопасные условия обучения», - заявил Шмыгаль.

Напомним, директор департамента образования горсовета Ольга Деменко сообщила, что в новом учебном году в школах будут придерживаться следующих рекомендаций Госпродпотребслужбы: масочный режим для родителей, замеры температуры, дезинфекция, уборка, соблюдение дистанции, использование больших площадей для занятий.