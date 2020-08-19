У Харкові заснували премію для випускників, які здали ЗНО на 200 балів

Харківським випускникам, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 200 балів, вручатимуть одноразові грошові премії.
Таке рішення було прийнято сьогодні, 19 серпня, на сесії Харьковсакого міської ради. Розмір премій складе 10 тис. грн (без урахування податків і зборів) за кожен 200-бальний результат.
Як повідомили в Департаменті освіти, винагороду для випускників-відмінників ініціював міський голова Геннадій Кернес, оскільки протягом останніх трьох років Харків входить до трійки лідерів серед міст України за кількістю 200-бальних результатів із ЗНО. Зокрема, у 2020 році на рахунку харківських випускників - 31 найвищий показник.
Зазначимо, Харків - перше місто в Україні, де виступили з такою ініціативою.
В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
влажность:
давление:
ветер: