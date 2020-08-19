19.08.2020 11:35

У Харкові заснували премію для випускників, які здали ЗНО на 200 балів

Харківським випускникам, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 200 балів, вручатимуть одноразові грошові премії.



://city.kharkov.ua

Таке рішення було прийнято сьогодні, 19 серпня, на сесії Харьковсакого міської ради. Розмір премій складе 10 тис. грн (без урахування податків і зборів) за кожен 200-бальний результат.



Як повідомили в Департаменті освіти, винагороду для випускників-відмінників ініціював міський голова Геннадій Кернес, оскільки протягом останніх трьох років Харків входить до трійки лідерів серед міст України за кількістю 200-бальних результатів із ЗНО. Зокрема, у 2020 році на рахунку харківських випускників - 31 найвищий показник.



Зазначимо, Харків - перше місто в Україні, де виступили з такою ініціативою.