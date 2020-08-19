Главная Новости Образование У Харкові заснували премію для випускників, які здали ЗНО на 200 балів
19.08.2020  11:35   

У Харкові заснували премію для випускників, які здали ЗНО на 200 балів

Харківським випускникам, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 200 балів, вручатимуть одноразові грошові премії.


://city.kharkov.ua

Таке рішення було прийнято сьогодні, 19 серпня, на сесії Харьковсакого міської ради. Розмір премій складе 10 тис. грн (без урахування податків і зборів) за кожен 200-бальний результат.

Як повідомили в Департаменті освіти, винагороду для випускників-відмінників ініціював міський голова Геннадій Кернес, оскільки протягом останніх трьох років Харків входить до трійки лідерів серед міст України за кількістю 200-бальних результатів із ЗНО. Зокрема, у 2020 році на рахунку харківських випускників - 31 найвищий показник.

Зазначимо, Харків - перше місто в Україні, де виступили з такою ініціативою.

Источник:   ХГС
 Тэги:  зно, результат, сессия, харьков, решение, премия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.08 Образование Коронавирус отодвинул вступительный экзамен на 19 сентября - призывная компания для части абитуриентов затянется 03.08 Образование У Харкові школярам, які отримали 200 балів з ЗНО, вручать премії 09.07 Власть Состоялось внешнее оценивание по истории Украины
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 