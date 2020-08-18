18.08.2020 15:20

У харківських школах тестують нові системи контролю доступу (ФОТО)

Оснащення закладів освіти системами безконтактного контролю доступу зі скринінгом температури тіла стартувало у ліцеї №89 та гімназії №116.



//city.kharkov.ua

Як повідомив сьогодні, 18 серпня 2020 року, радник Харківського міського голови з інформаційних технологій Олександр Попов, за дорученням міського голови Геннадія Кернеса два види пристрою, різні за зовнішніми характеристиками і функціоналом, у тестовому режимі встановлені в двох школах, де навчається велика кількість дітей. Кожен прилад оснащений системою розпізнавання осіб і можливістю безконтактного вимірювання температури тіла - в одному випадку по руці, в іншому - по обличчю.

«З ініціативи мера ми спрямували різним виробникам запити про те, що шукаємо для міста подібні пристрої. Нам постійно надходять пропозиції з різними цінами. В даному випадку обладнання нам безкоштовно надали дві харківські фірми, які самі змонтували його і займаються його обслуговуванням», - повідомив Олександр Попов.

Керівництво шкіл ініціативу підтримує. Як зазначила заступник директора ліцею №89 Ганна Жозе да Коста, система дуже актуальна в умовах пандемії коронавірусу і дозволить не впускати в приміщення школи учнів і персонал з ознаками хвороби або сторонніх.

«У базу даних будуть внесені фото учнів, вчителів та технічного персоналу. Система з відстані до пів метра розпізнає обличчя людини, яка входить, і вимірює її температуру. Якщо цієї людини в базі немає, звучить сигнал, що це незнайомець, і охоронець не впускає її до школи», - розповіла завідувачка.

Також на вході чергуватиме медсестра, і якщо у дитини або дорослого виявиться підвищена температура, медпрацівник вимірює її ще раз, дзвонить батькам або відправляє учня додому.

Олександр Попов зазначив, що системи з використанням безконтактної технології працюватимуть у тестовому режимі до кінця вересня. Нові пристрої планується встановити і в інших закладах освіти.

«За підсумками пілотного проєкту ми відпрацюємо організаційні питання з адміністрацією шкіл, зокрема, як ліквідувати черги на вході, змінити трохи розклад тощо, і виберемо краще рішення для шкіл», - підкреслив радник мера.

У подальших планах міста - найбільш оптимальний варіант пристроїв встановити у всіх закладах освіти.

Зазначимо, що торік у ліцеї №89 був впроваджений ще один пілотний проєкт «Ошкола», в рамках якого учнів забезпечили електронними щоденниками, що дозволило батькам дистанційно контролювати успішність дітей.

«Наступного року цей проєкт продовжиться, і ми звернулися до організаторів цих двох пілотів з проханням об'єднати їх. Це дасть можливість батькам отримувати інформацію і про те, коли дитина прийшла в школу, о котрій пішла, і про стан її здоров'я», - зазначила Ганна Жозе да Коста.