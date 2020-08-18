18.08.2020 13:22

В Минобразования придумали, как мотивировать детей хорошо учиться в школе

Ведомство хочет увеличить влияние аттестата при поступлении в вузы.



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Министерство образования Украины планирует увеличить вес документа о полном общем среднем образовании при поступлении в университеты. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет на Всеукраинской конференции " Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021".

- Мы планируем увеличить вес аттестата при поступлении в высшие учебные заведения с целью роста мотивации учеников к обучению в средней школе, - рассказал Шкарлет.

При расчете конкурсного балла на поступление учитывается среднее арифметическое оценок свидетельства о полном общем среднем образовании (из приложения к документу), умноженного на соответствующий весовой коэффициент.

Конкурсный балл = (баллы сертификатов ВНО + средний балл свидетельства + балл за конкурс творческих или физических способностей) × весовые коэффициенты, сумма которых равна единице.

Средний балл абитуриент рассчитывает сам и вносит в электронный кабинет. Вузы проверяют подсчеты и оценки. Среднее арифметическое переводят в балл ВНО согласно таблице на сайте Минобразования. Например, средний балл свидетельства 9 - это 170 баллов при поступлении, 6 - 110, 11,5 - 195 и так далее.

В Украине Аттестат заменили на свидетельство

6 марта 2019 года Кабинет Министров принял постановление о замене аттестата на свидетельство о получении полного общего среднего образования. Это объясняется тем, что аттестаты выдавали в советские времена и документы подобного образца все еще действуют в РФ. В других странах мира такой практики нет.