18.08.2020 12:12

В МОН разработали Порядок о внеплановых проверках учебных заведений

Проверки могут быть как по общим вопросам образования, так и не сисключаются вопросы придерживания карантинных мероприятий, будут проходить внезапно, без уведомлений и не более 10 дней.



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Порядок определяет механизм проведения внеплановых проверок учебных заведений, обеспечивающих получение дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального, профессионального предвысшего, высшего и последипломного образования относительно соблюдения ими требований законодательства в сфере образования.

Планируется, что проверки будут проводиться с целью реализации единой государственной политики в сфере образования и обеспечения интересов общества относительно надлежащего качества образования.

Основанием для проведения проверки могут быть обращения физических лиц о нарушениях, которые нанесли или могут нанести ущерб их правам и законным интересам, а также обращения образовательного омбудсмена.

Кроме того, проверка может быть проведена с целью контроля выполнения предписания об устранении нарушений, изданного по результатам проведения Государственной службой качества образования или ее территориальным органом предварительного мероприятия государственного надзора.

Проверки учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального образования будут проводиться Государственной службой качества образования или ее территориальными органами.

Проверки учреждений профессионального предвысшего, высшего и последипломного образования будут проводиться только Государственной службой качества образования.

Срок проведения проверки не может превышать 10 рабочих дней. Предварительные уведомления о проведении проверки отправляться не будут.

По результатам проверки учебных заведений будет составляться соответствующий акт проверки, в котором будет указано состояние соблюдения учебным заведением требований законодательства в сфере образования, а также в случае необходимости будет осуществляться детальное описание вопросов, изучаемых в ходе проверки.

В акте также будет указываться необходимость разработки учебным заведением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Срок устранения нарушений будет определять орган, проводивший проверку.

Предложения и замечания к проекту Порядка проведения внеплановых проверок учебных заведений можно присылать до 13 сентября 2020 года на э-почту [email protected] с темой сообщения «Внеплановые проверки. Общественное обсуждение».