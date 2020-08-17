Началась регистрация на третью сессию ЕВИ по иностранному языку для поступающих в магистратуру на контракт

Для поступающих в магистратуру, которые не смогли по тем или иным причинам составить желают пересдать единый вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку, 17 августа начата регистрация на третью сессию ЕВИ.
егистрация продлится до 25 августа, а сам экзамен состоится 19 сентября.
Результаты третьей сессии ЕВИ можно будет использовать для поступления только на контракт.
Документы для регистрации поступающие подают онлайн: на официальную электронную почту приемной комиссии, указанную в ЕДЕБО и на сайте учреждения высшего образования или с применением другого, определенного учреждением, канала связи.
Перечень документов, скан-копии которых должны подать поступающие:
Пункты проведения ЕВИ создадут во всех областных центрах (за исключением городов Донецк и Луганск) и городах Северодонецк и Славянск.
Тестирование будет проходить с соблюдением всех правил безопасности и с применением противоэпидемических мероприятий. Пунктам тестирования допускать участников и привлеченных лиц с температурой не выше 37,2 С, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.
Третья сессия - платная, стоимость определена Украинским центром оценивания качества образования и составляет - 510 грн. С порядком осуществления расчетов и условиями предоставления платных услуг ЕВИ можно ознакомиться по ссылке
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электронных заявлений на поступление в вузы на бакалавра (сквозного магистра) после 11 классов.
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