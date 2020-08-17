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17.08.2020  12:47   

Началась регистрация на третью сессию ЕВИ по иностранному языку для поступающих в магистратуру на контракт

Для поступающих в магистратуру, которые не смогли по тем или иным причинам составить желают пересдать единый вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку, 17 августа начата регистрация на третью сессию ЕВИ.


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егистрация продлится до 25 августа, а сам экзамен состоится 19 сентября.

Результаты третьей сессии ЕВИ можно будет использовать для поступления только на контракт.

Документы для регистрации поступающие подают онлайн: на официальную электронную почту приемной комиссии, указанную в ЕДЕБО и на сайте учреждения высшего образования или с применением другого, определенного учреждением, канала связи.

Перечень документов, скан-копии которых должны подать поступающие:

  • анкета-заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • учетная карточка налогоплательщика;
  • документ о полученном степень высшего образования;
  • фотография для документов.

Пункты проведения ЕВИ создадут во всех областных центрах (за исключением городов Донецк и Луганск) и городах Северодонецк и Славянск.

Тестирование будет проходить с соблюдением всех правил безопасности и с применением противоэпидемических мероприятий. Пунктам тестирования допускать участников и привлеченных лиц с температурой не выше 37,2 С, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.

Третья сессия - платная, стоимость определена Украинским центром оценивания качества образования и составляет - 510 грн. С порядком осуществления расчетов и условиями предоставления платных услуг ЕВИ можно ознакомиться по ссылке

Напомним, что 13 августа 2020 стартовал прием

 электронных заявлений на поступление в вузы на бакалавра (сквозного магистра) после 11 классов.

 

Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  сессия, экзамен, харьков, магистратура, контракт
 
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