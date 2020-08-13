Вступительная кампания 2020: харьковские вузы начали принимать заявления абитуриентов

Прием документов продлится до субботы 22 августа.
В Украине стартовала вступительная кампания, перенесенная из-за пандемии коронавируса.
Прием заявлений и документов продлится до 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа - для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены.
В 2020-м году можно подать до 5 заявлений на разные специальности - для поступления на бюджет на бакалавра и магистра. Заявления на контракт подаются без ограничений.
Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления - до вечера 31 августа.
Министерством образования и науки предусмотрена возможность подачи оригиналов документов по почте. В связи с этим интервал между последним днем подачи документов и изданием приказа о зачислении увеличен до 5 дней). Также предусмотрена возможность отправления поступающими скан-копии необходимых документов по электронной почте (при условии наложения на электронную подпись). Оригиналы документов можно будет предоставить после начала обучения.
Изменения позволяют также подавать документы на вакантные бюджетные места людям, у которых один из родителей был полицейским и считается погибшим или без вести пропавшим при исполнении им служебных обязанностей. Право на поступление на бюджет имеют иностранцы, беженцы и лица без гражданства по итогам ВНО, при условии выполнения таких же требований к поступлению, как и для граждан Украины
Обновленные Условия приема приведены в соответствие с принятыми 18 декабря 2019 года изменениями в Закон "О высшем образовании". В частности, предусмотрена возможность подачи мотивационного письма, отменена обязательность проведения дополнительных вступительных испытаний для поступающих в магистратуру, получивших степень высшего образования по другой специальности и тому подобное.
В Украине работает сайт о ключевых изменениях в образовании, внедренных из-за карантина. Там Министерство образования публикует актуальную информацию о сроках ВНО, вступительной компании и т.д.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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