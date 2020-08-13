13.08.2020 12:57

Вступительная кампания 2020: харьковские вузы начали принимать заявления абитуриентов

Прием документов продлится до субботы 22 августа.



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В Украине стартовала вступительная кампания, перенесенная из-за пандемии коронавируса.

Прием заявлений и документов продлится до 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа - для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены.

В 2020-м году можно подать до 5 заявлений на разные специальности - для поступления на бюджет на бакалавра и магистра. Заявления на контракт подаются без ограничений.

Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления - до вечера 31 августа.

Что изменилось в процедуре подачи документов

Министерством образования и науки предусмотрена возможность подачи оригиналов документов по почте. В связи с этим интервал между последним днем ​​подачи документов и изданием приказа о зачислении увеличен до 5 дней). Также предусмотрена возможность отправления поступающими скан-копии необходимых документов по электронной почте (при условии наложения на электронную подпись). Оригиналы документов можно будет предоставить после начала обучения.

Какие еще введены изменения

Изменения позволяют также подавать документы на вакантные бюджетные места людям, у которых один из родителей был полицейским и считается погибшим или без вести пропавшим при исполнении им служебных обязанностей. Право на поступление на бюджет имеют иностранцы, беженцы и лица без гражданства по итогам ВНО, при условии выполнения таких же требований к поступлению, как и для граждан Украины

Обновленные Условия приема приведены в соответствие с принятыми 18 декабря 2019 года изменениями в Закон "О высшем образовании". В частности, предусмотрена возможность подачи мотивационного письма, отменена обязательность проведения дополнительных вступительных испытаний для поступающих в магистратуру, получивших степень высшего образования по другой специальности и тому подобное.

В Украине работает сайт о ключевых изменениях в образовании, внедренных из-за карантина. Там Министерство образования публикует актуальную информацию о сроках ВНО, вступительной компании и т.д.