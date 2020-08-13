У дитсадку на Новгородській готують до відкриття нову групу (ВІДЕО)

Нову групу для дітей від 3 до 4 років планують відкрити до 1 вересня у дитячому садку №339 на Павловому Полі.
Як повідомила директор дошкільного навчального закладу Тетяна Олежко, ремонт нової групи добігає кінця: старе приміщення оновили, відремонтували підлогу, стелю та обладнали кімнати.
«Раніше тут знаходилася група короткого дня, а тепер будуть виховуватися діти повноцінний день - із харчуванням та сном. У групі вже обладнана ігрова кімната, спальня, роздягальні та туалети. Залишилося встановити нові меблі», - зазначила Тетяна Олежко.
За її словами, група розрахована на 25 дітей, і відкриється вона після 23 серпня. Крім того, влітку на території садка був оновлений і дитячий майданчик, де встановили сучасні ігрові елементи і павільйон.
Як повідомив голова Адміністрації Шевченківського району Володимир Котковський, група була відновлена за дорученням міського голови Геннадія Кернеса, оскільки Павлове Поле є одним із найбільш густонаселених районів умісті. За його словами, у Шевченківському районі також ведеться реконструкція чотирьох шкільних стадіонів.
«Особливу увагу цього року ми приділили інклюзивній школі №105, школі №132, де повністю оновлюється спортивний стадіон і зовнішній вигляд навчального закладу. У школі №116 будуть створені хаби, проєкт яких ми підгледіли у наших західних партнерів, і я думаю, що і батькам, і дітям це дуже сподобається», - зазначив глава району.
Також він додав, що за дорученням Геннадія Кернеса будується стадіон у гімназії №6 «Маріїнська гімназія»: раніше там взагалі не було спортивного майданчика.
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