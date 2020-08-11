Харківський школяр переміг на Всеукраїнській олімпіаді з хімії

Вихованець Харківської гімназії №47 Владислав Волков став переможцем III етапу Всеукраїнської дистанційній хімічної олімпіади для учнів 8-9 класів.
Загалом у заході взяли участь 76 українських школярів, в тому числі 12 - із Харкова.
За підсумками олімпіади ще четверо харків'ян посіли другі місця:
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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