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11.08.2020  12:04   

Харківський школяр переміг на Всеукраїнській олімпіаді з хімії

Вихованець Харківської гімназії №47 Владислав Волков став переможцем III етапу Всеукраїнської дистанційній хімічної олімпіади для учнів 8-9 класів.


://city.kharkov.ua

Загалом у заході взяли участь 76 українських школярів, в тому числі 12 - із Харкова.

За підсумками олімпіади ще четверо харків'ян посіли другі місця:

  • Дарина Клименко (гімназія №47),
  • Володимир Соколов («Академічна гімназія» №45),
  • Владислав Тихонов (гімназія №14) 
  • Едуард Палант (ліцей №27
Источник:   ХГС
 Тэги:  олимпиада, химия, победа, харьков
 
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