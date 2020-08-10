10.08.2020 14:24

Каждый третий взрослый харьковчанин имеет законченное высшее образование но обнаружены десяки тысяч официально безграмотных

По результатам прошедшего учебного года статистиками был определен уровень образования населения Харьковской области.



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Хуже всего ситуация с образованием обстоит в детских садах Среди населения региона в возрасте 6 лет и старше только 3,8% имеют дошкольное образование,

4,3% жителей харьковщины имеют только начальное, а 5,6% - базовое среднее образование Каждый пятый житель (16,7% ) смог получить полное среднее образование, 25,0% - профессиональное (Техником, лицей),

13,9% харьковчан имеют начальный уровень высшего образования. Доя студентов среди них не определялась,

Относительно благополучно обстоит ситуация среди окончивших вузы первой столицы.

5,8% харковчан освоили первый (бакалаврский) уровень высшего образования и не почти четверть взрослого населения (24,3%) освоили полное высшее образование.

Как ни странно, но 0,6% населения Первой столицы не имеют образования, но умеют читать, писать и неграмотные.

Из общего количества населения в возрасте 25 лет и старше, высшем образовании не ниже первого (бакалаврской) уровня имеют 34,4%.